Video/ Empoli Crotone (3-1): highlights e gol. Secondo stop per i rossoblu (Serie B)

Allo Stadio Carlo Castellani l‘Empoli supera il Crotone per 3 a 1. Come si vede nel video di Empoli Crotone, nelle fasi iniziali del primo tempo le due compagini si annullano a vicenda visto il buon atteggiamento iniziale mostrato dagli ospiti e dalla reazione dei padroni di casa. Al 17′ gli uomini di mister Marino riescono a spezzare l’equilibrio passando in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Tutino, sfruttando l’assist da calcio d’angolo del suo compagno Fiammozzi. Il raddoppio degli azzurri arriva subito al 20′ per merito di Mancuso, approfittando di un errore di Golemic e dell’incerta marcatura di Spolli. Nel finale di frazione, precisamente al 40′, i calabresi sembrano poter tornare in corsa con il gol realizzato da Crociata, capitalizzando il suggerimento di Armenteros sulla papera commessa dall’estremo difensore Brignoli. Nel secondo tempo i toscani partono con l’atteggiamento giusto per far loro la gara e chiudono i conti in maniera definitiva al 61′ tramite la rete siglata da Hendeson, assistito dall’ottimo Tutino. Inutili gli sforzi dei rossoblu di raggiungere l’eventuale pareggio fino al triplice fischio arbitrale. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiduesimo turno del campionato cadetto permettono all’Empoli di salire a quota 27 nella classifica della Serie B mentre il Crotone non si muove, rimanendo fermo a 34 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Empoli sia stato molto più preciso in fase offensiva rispetto al Crotone, aspetto questo che ha portato alla vittoria dei toscani. La squadra di casa infatti, nonostante 393 a 567 nei passaggi totali ed il 96 a 120 negli attacchi, di cui 31 a 53 quelli pericolosi, è riuscita distinguersi in modo particolare specialmente per quanto riguarda la fase offensiva: gli azzurri hanno collezionato un buon 17 a 8 nelle conclusioni totali, delle quali 7 a 2 indirizzate nello specchio della porta avversaria, ed hanno forzato all’1 a 4 nelle parate. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta è stata l’Empoli a causa del 18 a 13 nel computo dei falli e l’arbitro Livio Marinelli, proveniente dalla sezione di Tivoli, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Maietta, Balkovec e Bandinelli da un lato, Benali, Ruggiero e Gerbo dall’altro.

IL TABELLINO

Empoli-Crotone 3 a 1 (p.t. 2-1)

Reti: 17′ Tutino(E); 20′ Mancuso(E); 40′ Crociata(P); 61′ Henderson(E).

Assist: 17′ Fiammozzi(E); 40′ Armenteros(P); 61′ Tutino(E).

EMPOLI – 1 Brignoli, 3 Maietta, 6 Romagnoli, 7 Mancuso, 11 Bajrami(78′ 17 Ciciretti), 16 Frattesi(86′ 25 Bandinelli), 28 Ricci, 29 Balkovec, 36 Fiamozzi, 37 Tutino, 38 Henderson(82′ 8 Stulac). A disp.: 12 Branduani, 22 Perucchini, 4 Nikolaou, 10 Zurkowski, 13 Antonelli, 14 Pinna, 15 Fantacci, 19 La Mantia, 35 Sierralta.

CROTONE – 1 Cordaz, 5 Golemic, 6 Gigliotti, 7 Mustacchio(67′ 17 Molina), 8 Spolli, 9 Armenteros, 10 Benali, 14 Crociata, 18 Barberis(83′ 27 Ruggiero), 20 Maxi Lopez(68′ 16 Gerbo), 23 Mazzotta. A disp.: 12 Figliuzzi, 22 Festa, 2 Curado, 3 Cuomo, 11 Jankovic, 13 Bellodi, 19 Gomelt, 26 Evans.

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli).

Ammoniti: 34′ Maietta(E); 45′ Benali(C); 46′ Balkovec(E); 87′ Ruggiero(C); 88′ Bandinelli(E); 90’+5′ Gerbo(C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO EMPOLI CROTONE, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA