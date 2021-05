Diretta Cittadella Entella/ Streaming video tv: serve solo ai veneti (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA ENTELLA: RISULTATO SCONTATO…

Cittadella Entella, in diretta dallo stadio Piercesare Tombolato della città veneta, si giocherà per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B oggi pomeriggio, martedì 4 maggio 2021, con fischio d’inizio alle ore 14.00, come per tutte le altre partite. La diretta di Cittadella Entella vedrà grandi favoriti i padroni di casa veneti, che sono d’altronde gli unici ad avere ancora qualcosa da chiedere al campionato. L’Entella infatti, dopo la sconfitta casalinga di sabato contro il Vicenza, è ormai matematicamente retrocessa in Serie C: la formazione di Chiavari cercherà di chiudere con dignità, ma il Cittadella potrà fare affidamento sulle motivazioni di chi insegue la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 36^ giornata: equilibrio a Lignano Sabbiadoro

I veneti arrivano dalla bellissima vittoria di Lecce con cui sono saliti a quota 53 punti, al sesto posto. Una vittoria blinderebbe la qualificazione ai playoff, magari anche pensando a una posizione ancora migliore. Sarà tutto scontato in Cittadella Entella o potremo avere una sorpresa?

DIRETTA CITTADELLA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Cittadella Entella sarà naturalmente, come per tutte le partite del campionato di Serie B anche in questa stagione 2020-2021, la diretta streaming video fornita sulla piattaforma digitale DAZN – che detiene i diritti del campionato cadetto – per i propri abbonati. Per i non abbonati, siti e profili social delle due squadre saranno preziose fonti di informazioni.

Diretta Empoli Cosenza/ Streaming video tv: toscani per la promozione (Serie B)

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA ENTELLA

Vediamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per Cittadella Entella. I padroni di casa dovranno fare a meno dello squalificato Camigliano, ma per il resto Venturato potrebbe confermare chi ha fatto il colpo a Lecce. Modulo 4-3-1-2 con Kastrati in porta; davanti a lui i quattro difensori Vita, Frare, Adorni e Donnarumma; a centrocampo il terzetto formato da D’Urso, Iori e Branca; infine il trequartista Proia e i due attaccanti Rosafio e Beretta per comporre il reparto offensivo. Più difficile è sbilanciarsi sull’Entella: i liguri sono già matematicamente retrocessi, le ultime partite potrebbero dunque servire a mister Volpe per dare più spazio alle riserve e magari concedere a qualche giovane di fare esperienza sul palcoscenico della Serie B.

Diretta Pescara Reggiana/ Streaming video tv: un bivio per la salvezza (Serie B)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Cittadella Entella in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Non stupisce naturalmente osservare che il Cittadella parta nettamente favorito su un’Entella già retrocessa. Il segno 1 infatti è quotato a 1,37, mentre poi si sale a 4,75 in caso di pareggio (segno X) e fino a 8,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio ligure.



© RIPRODUZIONE RISERVATA