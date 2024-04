DIRETTA/ Cittadella Feralpisalò video streaming tv: ci sono appena tre precedenti (Serie B, 27 aprile 2024)

DIRETTA CITTADELLA FERALPISALÒ: I TESTA A TESTA

Sono appena tre i precedenti nella diretta di Cittadella Feralpisalò: abbiamo ovviamente la sfida dello scorso dicembre, in questo campionato di Serie B, e poi il doppio incrocio nella stagione 2015-2016, quando i veneti erano tornati in Serie C con la retrocessione e si erano trovati avversari dei Leoni del Garda nel girone A di quella che allora si chiamava Lega Pro, ed era stata appena unificata. Al Tombolato una sola partita, che ha vinto la Feralpisalò: era il match di andata e il successo era maturato in virtù dei gol di Niccolò Romero e Andrea Bracaletti nel secondo tempo.

Per il resto, ha sempre vinto il Cittadella che dunque ha raccolto due successi esterni: ricordiamo quello dell’aprile 2016, la capolista guidata da Roberto Venturato aveva sfruttato la doppietta di Filippo Lora tra il 55’ e il 68’, la Feralpisalò che era squadra da playoff aveva accorciato con l’autorete di Alessandro Salvi. Quattro mesi e mezzo fa invece il gol decisivo per la vittoria della squadra veneta al Lino Turina l’ha segnato Luca Pandolfi, la Feralpisalò era ultima in classifica (in panchina c’era già Marco Zaffaroni) e adesso le cose per i Leoni del Garda non sono migliorate poi di molto. (agg. di Claudio Franceschini)

CITTADELLA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Cittadella Feralpisalò: la partita sarà trasmessa sui canali Sky a partire dal canale 251, accessibile con un abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa, puoi guardare l’incontro anche sulla piattaforma di streaming online di NowTv con lo stesso abbonamento. Infine, Dazn è un’altra opzione disponibile per seguire la partita.

LA PRESENTAZIONE

Speriamo che come noi non abbiate preso impegni in questo pomeriggio feriale poiché si giocherà la diretta di Cittadella Feralpisalò, proprio oggi 27 aprile 2024 alle ore 16,15 e sarà ovviamente un match valido per la 35esima giornata di Serie B. I padroni di casa occupano la decima posizione in classifica e cercano una vittoria dopo il pareggio a reti inviolate contro il Sudtirol.

La Feralpisalò, invece, si trova in una situazione difficile al 19° posto e rischia la retrocessione diretta. Gli ospiti cercano di riscattarsi dopo la pesante sconfitta per 5-2 subita contro il Como.

DIRETTA CITTADELLA FERALPISALÒ: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto osserviamo le probabili formazioni della diretta di Cittadella Feralpisalò, scoprendo magari chi deciderà questo match. I padroni di casa si affideranno al portiere Kastrati, protagonista di parate eccezionali nell’ultima partita che hanno contribuito a mantenere la porta inviolata. La sua presenza sarà cruciale per la difesa del Cittadella.

Per la formazione ospite, invece, attenzione a Felici, che oltre ad aver dimostrato un fiuto per il gol, è riuscito a garantire molta densità sulla sua fascia, rendendola un territorio difficile da conquistare per gli avversari.

CITTADELLA FERALPISALÒ, LE QUOTE

In ultima analisi passiamo alle quote della diretta di Cittadella Feralpisalò, grazie al bookmaker della Sisal in nostro supporto: la vittoria casalinga è quotata a 1,6 mentre il pareggio a 2,3. Il successo della Feralpisalò ospite invece a 3,2.











