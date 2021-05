Diretta Cittadella Monza/ Streaming video DAZN: inseguendo un sogno (playoff Serie B)

DIRETTA CITTADELLA MONZA: ECCO I BRIANZOLI AI PLAYOFF!

Cittadella Monza, in diretta lunedì 17 maggio 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per l’andata delle semifinali dei play off di Serie B. Parte la rincorsa a un sogno tra le due squadre rimaste nei play off del campionato cadetto che non hanno ancora mai assaggiato la militanza nella massima serie nella loro storia. Ci è andato vicinissimo il Cittadella due stagioni fa, con i playoff persi contro il Verona subendo una rimonta da 2-0 a 0-3 nella finale contro gli scaligeri.

Lo ha fatto il Monza a più riprese alla fine degli anni Settanta, quando Adriano Galliani era già un giovane dirigente del club brianzoli. Il Monza gioca questi play off dopo il terzo posto arrivato perdendo la volata finale con la Salernitana, con 4 pareggi tra semifinale e finale gli uomini di Cristian Brocchi saranno dunque potenzialmente in Serie A. Il Cittadella proverà però a far valere la maggiore esperienza, visto che il club veneto è alla sesta partecipazione ai play off per la Serie A della sua storia, nonché la quinta consecutiva.

DIRETTA CITTADELLA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Monza, come tutte le partite dei playoff di Serie B, viene affidata a DAZN: la piattaforma è riservata in esclusiva agli abbonati, che potranno dunque accedere al servizio con la visione in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv con connessione a internet. Da valutare poi se il canale DAZN1, aperto agli abbonati Sky da almeno tre anni, trasmetterà la partita: nel caso l’appuntamento è al numero 209 del decoder satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA MONZA

Le probabili formazioni della sfida tra Cittadella e Monza presso lo stadio Pier Cesare Tombolato. I padroni di casa allenati da Roberto Venturato scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; D’Urso, Pavan, Gargiulo; Baldini; Tsadjout, Ogunseye. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristian Brocchi con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Di Gregorio; Bettella; Pirola; Sampirisi; Frattesi; Barberis; Colpani; Carlos; Gytkjaer; Dany Mota; Donati.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Cittadella e Monza, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.95 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.00 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.60 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

