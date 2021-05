Diretta/ Monza Brescia (Serie B) streaming video DAZN: occhio agli altri campi

DIRETTA MONZA BRESCIA: DERBY LOMBARDO PER LA SERIE A!

Monza Brescia, in diretta lunedì 10 maggio 2021 all0e ore 14.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sfida decisiva per la stagione di entrambe le formazioni: il Monza infatti deve vincere per sperare ancora nel primo salto in Serie A della sua storia: servirà però che la Salernitana non vinca in casa del Pescara già retrocesso, una situazione sulla carta di sicuro non ideale per i brianzoli che lasciano però aperta la porta a uno sviluppo che potrebbe permetter loro di evitare la roulette russa dei play off.

Il Brescia però non sarà in vena di fare regali, considerando che le Rondinelle sono in piena corsa per partecipare agli spareggi promozione. Con una vittoria infatti la squadra allenata dal catalano Pep Clotet sarà sicura di partecipare ai play off visti gli scontri diretti favorevoli rispetto alla Spal, altrimenti dovrà aspettare buone notizie dai risultati del Chievo e degli estensi. Certo non sarà facile fare risultato contro un Monza che vuole spezzare il tabù Serie A, in una situazione simile alle promozioni smarrite negli anni Settanta, quando Adriano Galliani era un giovane dirigente. Ma tutto dipenderà anche dal risultato di Pescara-Salernitana.

DIRETTA MONZA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Monza Brescia, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA BRESCIA

Le probabili formazioni della sfida tra Monza e Brescia all’U-Power Stadium. I padroni di casa allenati da Cristian Brocchi scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Di Gregorio; Bellusci, Paletta, Pirola; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Barillà, C.Augusto; Mota Carvalho, Balotelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pep Clotet con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Joronen,Mateju, Cistana, Mangraviti, Martella; Bisoli, Van de Looi, Jagiello, Bjarnason; Ayé, Donnarumma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Monza e Brescia, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.80 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.30 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



