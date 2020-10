Diretta Cittadella Monza/ Streaming video Rai: sarà riscatto brianzolo? (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA MONZA: BROCCHI VUOLE I 3 PUNTI!

Cittadella Monza, in diretta dallo stadio Piercesare Tombolato, si gioca alle ore 14:00 di sabato 31 ottobre: è la partita che apre il programma della sesta giornata nel campionato di Serie B 2020-2021. Sulla carta è un big match per la promozione, ma per il momento sono solo i veneti a rispettare le premesse: con una partita in meno (rinviata quella dell’ultimo weekend contro la Reggiana) la squadra di Roberto Venturato è vicina alla vetta e sogna dunque il salto di categoria solo sfiorato nelle ultime stagioni, a corredo e completamento di un ottimo progetto che ha portato miglioramenti costanti. Il Monza invece continua a soffrire: non ha ancora vinto, ha perso in casa contro il Chievo nell’ultimo turno e deve già fare i conti con la pressione di essere la favorita d’obbligo, viste le possibilità economiche e il mercato effettuato. Se non altro i brianzoli si sono presi una vittoria in Coppa Italia piegando il Pordenone ai rigori, giocando in 10 per oltre un tempo; sconfitto invece il Cittadella, che è caduto in casa contro lo Spezia. Ora aspettiamo la diretta di Cittadella Monza, ma intanto possiamo certamente valutare il modo in cui i due allenatori intenderanno disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Cittadella Monza, trattandosi di fatto dell’anticipo del turno, è disponibile in chiaro per tutti: bisognerà infatti visitare il canale Rai Sport al numero 57 del digitale terrestre, ma sarà la stessa emittente a fornire anche la mobilità sul sito Rai Play. Inoltre, come per tutte le partite del campionato di Serie B, anche questo match potrà essere seguito dagli abbonati sulla piattaforma DAZN, in diretta streaming video e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

In Cittadella Monza Venturato torna a far giocare i suoi titolari: lo schema è sempre il 4-3-1-2, in porta dovremmo trovare Luca Maniero con Adorni e Perticone schierati da centrali davanti a lui, sulle corsie laterali Ghiringhelli a destra e ballottaggio Daniele Donnarumma-Amedeo Benedetti a sinistra. Iori agirà in cabina di regia, stretto tra due mezzali che dovrebbero essere Proia e Branca senza però dimenticarsi di Awua e Pavan, che potrebbero avere campo; D’Urso invece sembra in netto vantaggio per la trequarti, Karamoko Cissé potrebbe scalzare Tavernelli (pure in gol contro il Pordenone) per affiancare Ogunseye.

Modulo speculare per Cristian Brocchi, che deve valutare i positivi: in porta dovrebbe tornare Lamanna, poi Paletta e Bellusci a comporre la zona centrale di difesa con Lepore e Donati che potrebbero agire da terzini, anche se Sampirisi si è riaggregato al gruppo. In mezzo al campo la trama del gioco dovrebbe essere affidata a Barberis; con Barillà squalificato si apre un posto per Machin o Fossati sull’interno, dall’altra parte conferma per Frattesi insidiato comunque da Armellino. Kevin Prince Boateng in vantaggio su D’Errico per la trequarti, davanti Finotto e Dany Mota restano favoriti, Gytkjaer comunque è tornato disponibile.

Vediamo subito quello che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Cittadella Monza: le quote di questo bookmaker assegnano un valore di 2,70 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa, per contro la vincita prevista per il segno 2, da giocare per l’affermazione degli ospiti, corrisponde a 2,85 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola l’eventualità del pareggio: in questo caso il guadagno ammonterebbe a 2,95 volte quanto puntato.

