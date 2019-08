Diretta Cittadella Padova/ Streaming video e tv: grande derby! (Coppa Italia)

Cittadella Padova, diretta da Daniele Orsato, è la partita in programma oggi domenica 11 agosto tra le mura del Pier Cesare Tombolato: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30. Che derby per il secondo turno della Coppa Italia 2019-2020!. Il tabellone, con la diretta tra Cittadella e Padova, ci regala un derby patavino tutto da vivere, tra due squadre animate da grandi ambizioni per la prossima stagione di campionato che le vedrà protagoniste. Se i granata hanno infatti messo nel mirino la promozione in Serie A, pure i biancoscudati puntano allo scatto di categoria, ma quest’anno ripartiranno dal terzo campionato italiano. Con tali ambizioni e tenuto conto del clima da derby, capiamo bene la grande attesa intorno alla diretta tra Cittadella Padova di questa sera: non scordiamo poi che le due squadra fanno oggi il loro ingresso nel tabellone della Coppa Italia e questa sfida sarà il loro esordio ufficiale nella stagione 2019-2020.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Padova, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

DIRETTA CITTADELLA PADOVA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per questo derby padovano e match di esordio stagionale (oltre che in Coppa Italia), ci appare scontato dire che entrambi i tecnici punteranno sul loro undici titolare, con gli uomini più in forma a disposizione. I granata di Venturato saranno in campo con il consolidato 4-3-1-2 che vedrà in attacco Panico e Vrioni, supportati dal volto nuovo Vita. In mediana si fanno avanti Iori, Gargiulo e Branca, mentre toccherà al quartetto con Ghiringhelli, Frare, Adorni e Benedetti, agire davanti al numero 1 Paleari. Per il Padova Mister Sullo si affiderà ancora a Minelli tra i pali mentre di fronte vedremo Kresic, Cherubin, Ronaldo e Capelli: in mediana ecco poi Baraye, Daffara e Serena, con in attacco il terzetto composto da Santini, Mokulu e Piovanello.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè certo in un derby di inizio stagione potrebbe accadere di tutto, il portale di scommesse snai non ha alcun dubbio nell’assegnare ai granata i favori del pronostico. Ecco quindi che nell’1×2 il successo del Cittadella è stato dato a 1,85 contro il più elevato 3,70 assegnato al Padova: il pareggio è stato invece quotato a 3,55.



