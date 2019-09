Diretta Cittadella Pescara/ Streaming video DAZN: veneti, vietato sbagliare (Serie B)

Cittadella Pescara, partita diretta dal signor Maggioni, va in scena alle ore 21:00 di martedì 24 settembre e si gioca per la quinta giornata del campionato di Serie B 2019-2020, turno infrasettimanale. Il Cittadella arriva a questa gara in 17esima posizione con solo 3 punti in classifica, frutto dell’unico successo, ottenuto nel secondo turno di campionato, mentre nell’ultimo è stato sconfitto ad Empoli. Per la formazione ospite l’ultimo turno è terminato in pareggio, 1 – 1 in casa contro la Virtus Entella e la classifica dice ottavo posto a quota 7 punti. Nell’ultimo turno il Cittadella ha perso al Castellani di Empoli contro una formazione toscana non trascendentale, ma capace di segnare all’inizio con La Gumina e poi di imbrigliare tutte le azioni di contrattacco del Cittadella che non è riuscito a trovare il pareggio che sarebbe stato il risultato giusto per questa partita. Venturato ha cercato con i tre cambi a disposizione di cambiare il senso della partita ma non ci è riuscito. Il Pescara si è preso un punto in casa di fronte alla forte Virtus Entella, dimostrando di essere una squadra viva anche quando si è trovata in svantaggio nel primo tempo per la rete di Schenetti. Gli uomini di Zauri hanno continuato a premere sull’acceleratore trovando la rete del pareggio con Memushaj nella ripresa, al 73esimo conquistando così un meritato punto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Pescara non sarà garantita sui canali tradizionali, ma sarà un’esclusiva riservata agli abbonati DAZN che potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Tuttavia da qualche giorno i clienti Sky hanno un canale dedicato, ovvero DAZN1 al numero 209, attraverso il quale accedere alla programmazione del portale. Il servizio sarà gratuito solo per chi avesse sottoscritto l’abbonamento da almeno tre anni.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PESCARA

Nella gara che si disputa al Pier Cesare Tombolato, i padroni di casa scendono in campo con il modulo 4-3-1-2 con Venturato che davanti al portiere Paleari ha scelto una linea difensiva formata dagli esterni Mora e Benedetti e dai centrali Perticone e Adorni. A centrocampo il tecnico del Cittadella ha scelto il terzetto formato da Bussaglia, Vita e Iori, mentre Luppi sarà il punto di riferimento come trequartista dietro alla coppia di attaccanti formata da Celar e e Diaw. Pescaresi che rispondono scendendo in campo con il modulo 4-3-3 che mister Zauri ha disegnato con Fiorillo tra i pali, linea difensiva che vede sulle due corsie laterali la presenza di Vitturini e Masciangelo, mentre la coppia centrale difensiva è formata da Drudi, Scognamiglio. Tridente di centrocampo che unisce tecnica e fisicità con Memushaj, Busellato e Kastanos e tridente offensivo che vede Di Grazia e Cisco posizionati sugli esterni ed a completare l’attacco in posizione centrale Maniero.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita che si disputa al Pier Cesare Venturato di Cittadella l’agenzia di scommesse B-Win vede favorita la formazione di casa, per la cui vittoria propone una quota 2,10, mentre per il successo della formazione ospite la quota sale a 3,50, superando anche quella del pareggio che la stessa agenzia propone a 3,20.



