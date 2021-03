Diretta/ Cittadella Pisa (Serie B) streaming video DAZN: obiettivi da fissare

DIRETTA CITTADELLA PISA: SFIDA DELICATA!

Cittadella Pisa, in diretta venerdì 12 marzio 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie B. Obiettivi da fissare per due squadre ancora alla ricerca di un salto di qualità nella loro stagione. Il Cittadella dopo il pari in casa della capolista Empoli, risultato di per sé positivo, è comunque arrivato a 4 partite consecutive senza vittoria. Un quadro che ha portato i veneti ad avere 4 punti di vantaggio rispetto alla prima squadra al momento esclusa dai play off, ovvero proprio il Pisa. I toscani non sono andati oltre il pari interno senza reti contro la Reggina nell’ultima sfida disputata, arrivando alla sesta partita consecutiva utile.

Una risalita lenta ma costante, anche se alla squadra di Luca D’Angelo manca una continuità nelle vittorie che le permetterebbe di agganciare quella zona play off solo sfiorata nella passata stagione. Il Cittadella dalla sua ha vinto solo una delle ultime 10 partite disputate in campionato e a -6 dal Monza secondo sembra aver ormai perso il passo per puntare alla Serie A diretta.

DIRETTA CITTADELLA PISA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Pisa sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tutte le partite del campionato di Serie B per ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PISA

Le probabili formazioni della sfida tra Cittadella e Pisa allo stadio Pier Cesare Tombolato. I padroni di casa allenati da Roberto Venturato scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Kastrati, Ghiringhelli, Perticone, Camigliano, Donarumma; Proia, Iori, Gargiulo; D’Urso; Tsadjout, Ogunseye. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Gori, Belli, Caracciolo, Meroni, Lisi; Marin, Siega, Mazzitelli, Mastinu; Palombi, Marconi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cittadella e Pisa, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.87 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.15 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.75 volte la posta scommessa.



