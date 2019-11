Diretta Cittadella Pisa/ Streaming video DAZN: veneti e toscani in ripresa (Serie B)

Cittadella Pisa, domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 in diretta dallo stadio Tombolato di Cittadella, sarà un match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. I veneti dopo la delusione della mancata promozione in Serie A, con la rimonta subita nella finale play off contro il Verona, avevano iniziato a rilento il nuovo campionato ma sembrano aver lentamente ritrovato la strada maestra. E dopo l’ultimo successo 0-2 in casa del Perugia si sono riproiettati al terzo posto in classifica da soli, a -1 dal Crotone secondo e a -5 dal Benevento capolista. Le prime due della classe si scontreranno in questa giornata di campionato, la squadra di Venturato avrà dunque una grande occasione contro un Pisa che non può però permettersi di perdere altro terreno in classifica. Nelle ultime due sfide in casa i toscani sono tornati a vincere contro Salernitana e Spezia allontanandosi dai bassifondi della classifica, ma in trasferta ancora stentano, reduci da tre sconfitte consecutive fuori casa subite contro Perugia, Livorno e Pescara.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Cittadella Pisa, domenica 24 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PISA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cittadella Pisa, domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Tombolato di Cittadella, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il Cittadella allenato da Roberto Venturato sarà schierato con un 4-3-1-2: Paleari; Ghiringelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Proia, Diaw, Celar. Risponderà il Pisa guidato in panchina da Luca D’Angelo con un 3-5-2: Gori; Aya, De Vitis, Benedetti; Lisi, Verna, Gucher, Siega, Pinato; Masucci, Marconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio a una quota di 3.60 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 4.35. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.15 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA