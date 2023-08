DIRETTA MONZA REGGIANA/ Video streaming tv: ci sono 10 incroci dal 2001 a oggi (Coppa Italia, 13 agosto 2023)

DIRETTA MONZA REGGIANA: I TESTA A TESTA

Si avvicina la diretta di Monza Reggiana, evidenziamo allora che gli ultimi dieci precedenti ufficiali della partita che stasera sarà valida per la Coppa Italia sono stati disputati fra domenica 16 dicembre 2001 e martedì 16 marzo 2021, con i primi otto tutti giocati in Serie C e solamente gli ultimi due relativi invece alla Serie B, nel campionato 2020-2021. I numeri complessivi ci parlano di una superiorità della Reggiana, che infatti ha raccolto quattro vittorie e altrettanti pareggi a fronte di due soli successi per il Monza, anche se nelle quattro sfide più recenti ci sono state due vittorie per parte – il pareggio manca da domenica 23 gennaio 2011.

I riferimenti più significativi, andando ancor più in profondità nei precedenti di Monza Reggiana, sono naturalmente quelli del 2020-2021, dal momento che in precedenza Monza e Reggiana non si affrontavano dal 2012. Tre stagioni fa, il fattore campo ebbe un peso determinante: la Reggiana vinse per 3-0 in Emilia all’andata domenica 6 dicembre 2020, la risposta del Monza fu con un 2-0 casalingo al ritorno, martedì 16 marzo 2021. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Reggiana sarà trasmessa su Italia 1, come Mediaset che garantirà la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

MONZA REGGIANA: BRIANZOLI FAVORITI, MA OCCHIO A NESTA!

Monza Reggiana in diretta domenica 13 agosto 2023 alle ore 21.15 presso l’U-Power Stadium di Monza sarà una sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia. La Coppa Italia fa il suo ritorno e il Monza guidato dal mister Palladino si prepara a sfidare la Reggiana allenata da Alessandro Nesta. Nella fase preliminare, la Reggiana ha sconfitto il Pescara di Zeman con un punteggio di 6-2 e ora cerca il colpaccio contro una formazione di Serie A, con i granata appena tornati in cadetteria.

Per la squadra biancorossa, questo rappresenta un’altra opportunità per mettere alla prova la condizione fisica in vista del loro primo incontro in Serie A contro l’Inter. Il Monza ha già affrontato test importanti come la sfida nel trofeo Berlusconi contro il Milan, vinta dai rossoneri ai calci di rigore, e punta a confermarsi dopo la scorsa stagione in cui i brianzoli, all’esordio assoluto in Serie A, hanno sfiorato la qualificazione in Europa.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Monza Reggiana, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Izzo, Caldirola, Pablo Marì; Birindelli, Pessina, Machin, F. Carboni; Dany Mota, Colpani; Petagna. Risponderà la Reggiana allenata da Alessandro Nesta con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Bardi; Romagna, Marcandalli, Pieragnolo, Fiamozzi; Cigarini, Portanova, Bianco; Girma; Varela, Lanini.

MONZA REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.32, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.75.











