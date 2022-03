Diretta Cittadella Reggina/ Streaming video tv: caccia al riscatto (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA REGGINA: ENTRAMBE CERCANO DI RIPARTIRE

Cittadella Reggina, in diretta martedì 15 marzo alle ore 18:30 dallo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, è valida per la trentesima giornata di Serie B. I veneti sono reduci dal pareggio conseguito sul campo del Parma, gara terminata con il punteggio di 1-1. La squadra allenata da Edoardo Gorini ha subito un leggero calo, con due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite disputate, scivolando al decimo posto in classifica, fuori dalla zona playoff che dista di 3 lunghezze.

La Reggina arriva alla gara del Tombolato, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Perugia, in cui gli umbri si sono imposti di misura vincendo 0-1. Con questo risultato, la compagine allenata da Roberto Stellone ha interrotto la serie di risultati positivi che durava da tre partite. I calabresi sono in undicesima posizione con 39 punti, ben distanti dalla zona retrocessione. Nella gara di andata disputata a novembre, il Cittadella si è imposto a Reggio Calabria con il punteggio di 0-1.

DIRETTA CITTADELLA REGGINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Cittadella Reggina di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono in diretta streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CITTADELLA REGGINA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Cittadella Reggina, le quali si sfideranno nella gara valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei padroni di casa, Edoardo Gorini, dovrebbe optare per il consueto schieramento, il 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare del Cittadella, la quale affronterà in casa la Reggina: Kastrati; Cassandro, Del Fabro, Visentin, Benedetti; Vita, Branca, Mazzocco; Laribi; Antonucci, Beretta.

Il tecnico della Reggina, Roberto Stellone, dovrebbe rispondere optando per un 3-5-2, con Montalto e Bellomo ad agire da terminali offensivi. Questa la probabile formazione titolare amaranto in vista della trasferta sul campo del Cittadella: Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Lombardi; Bellomo, Montalto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Cittadella Reggina di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con il segno 1, abbinato alla vittoria del Cittadella, quotata 1.95. L’eventuale risultato finale di parità, con il segno X viene proposto a 3.20. Il successo esterno della Reggina, associato al segno 2, ha una quota di 4.25.



