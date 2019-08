Diretta Cittadella Spezia/ Streaming video DAZN: sfida ad alta quota (Serie B)

Cittadella Spezia, in diretta dallo stadio Tombolato, si gioca per la prima giornata del campionato di Serie B 2019-2020: squadre in campo alle ore 21:00 di sabato 24 agosto, e subito grande spettacolo tra formazioni che puntano in alto. Il Cittadella è il grande deluso della passata stagione: ha accarezzato il sogno promozione fino all’ultimo ma si è dovuto arrendere al Verona nella finale playoff, ora però logicamente riparte con la consapevolezza di poter confermare quei livelli e fare magari il passo ulteriore. La conferma di Roberto Venturato in questo senso è importante mentre lo Spezia, che da tempo prova a prendersi la Serie A ma si ferma sempre ben prima del traguardo, ha deciso di affidare la squadra a Vincenzo Italiano, allenatore emergente e reduce dal salto di categoria con il Trapani; nei giorni scorsi è già arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia, ma sul campo del Sassuolo. Vedremo dunque come si comporteranno queste realtà nella diretta di Cittadella Spezia; intanto diamo anche un breve sguardo alle scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Spezia non verrà trasmessa sui canali tradizionali: per il secondo anno consecutivo infatti il campionato di Serie B è affidato in esclusiva alla piattaforma DAZN, dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati che, tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, potranno seguire la partita in diretta streaming video oppure installare l’applicazione direttamente su una smart tv che sia provvista di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SPEZIA

In Cittadella Spezia non giocherà Proia, che è squalificato; a centrocampo dunque spazio per Vita e Branca che affiancano il regista Pavan, con Gargiulo sulla trequarti a supportare i due attaccanti Panico e Davide Diaw (o Vrioni), mentre in difesa Drudi (espulso in Coppa Italia) dovrebbe nuovamente fare coppia con Adorni a protezione del portiere Paleari, lasciando le fasce a Ghiringhelli e Alberto Rizzo. Lo Spezia si dispone con un 4-3-3 nel quale Federico Ricci e Burgzorg fanno i laterali di un tridente completato da Gyasi; in porta dovrebbe esordire Scuffet appena arrivato dall’Udinese, davanti a lui capitan Terzi con Capradossi e il supporto di due esterni bassi che dovrebbero essere Vignali e Simone Bastoni, pur se Marchizza e Juan Ramos sperano di avere una maglia da titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Cittadella Spezia ci dicono che i veneti partono favoriti nel pronostico: la loro vittoria, contrassegnata dal segno 1, vale infatti 2,40 volte la somma investita contro il 3,10 che regola l’eventualità del successo esterno, per il quale dovrete giocare il segno X. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita corrispondente a 3,10 volte quanto messo sul piatto.



