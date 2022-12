DIRETTA/ Cittadella Sudtirol video streaming tv: c’è un precedente sette anni fa

DIRETTA CITTADELLA SUDTIROL: I TESTA A TESTA

Passiamo per la diretta di Cittadella Sudtirol ad analizzare i precedenti tra le due compagini. Al Tombolato questa partita si è disputata in una sola occasione, nel gennaio del 2016 quando le due squadre militavano in Serie C. A vincere furono gli altoatesini col risultato di 2-3. La gara fu aperta al secondo di gioco da Chiaretti, con gli ospiti che pronti via dopo l’intervallo la ribaltavano grazie a Tulli e Cia. All’ora di gioco Litteri pareggiava mentre la rete decisiva la metteva a segno Gliozzi nel finale subito dopo il rosso diretto preso da Salvi.

Curiosamente con lo stesso risultato il Cittadella andava a vincere nel match di ritorno in Trentino Alto Adige. Fu ben più ardua l’impresa con la squadra di casa che grazie a Fink e Tait era andata sul doppio vantaggio. Già nel primo tempo gli ospiti pareggiavano grazie a Litteri e Paolucci. A venti dalla fine Coralli la ribaltava totalmente. L’altra gara è un 3-3 dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. I padroni di casa la vincevano negli extratime addirittura con due reti. (Matteo Fantozzi)

CITTADELLA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CITTADELLA SUDTIROL: PER USCIRE DAL TUNNEL!

Cittadella Sudtirol, in diretta domenica 18 dicembre 2022 alle ore 14.00 presso lo Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie B. Voglia di tornare alla vittoria per due squadre reduci da un periodo tra luci e ombre.

Il Cittadella è sedicesimo in classifica con 19 punti, raccolti con quattro vittorie, sette vittorie e sei sconfitte. La compagine veneta è reduce da due sconfitte di fila: 0-3 contro il Bari e 1-0 contro il Benevento. Il Sudtirol, invece, è nono a quota 23 punti, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte. Biancorossi reduci dal pareggio interno per 0-0 contro la Ternana.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SUDTIROL

Gorini e Bisoli alle prese con gli ultimi ballottaggi della vigilia, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Cittadella Sudtirol. Partiamo dalla compagine veneta, in campo con il consueto 4-3-1-2: Kastrati, Cassandro, Frare, Visentin, Donnarumma, Danzi, Pavan, Branca, Antonucci, Embalo, Lores. Passiamo adesso all’undici biancorosso, schierato con il 4-4-2: Poluzzi, Curto, Zaro, Masiello, Davi, Rover, Tait, Nicolussi Caviglia, Casiraghi, Odogwu, Mazzocchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cittadella Sudtirol vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a conoscere i numeri di Goldbet: la vittoria del Cittadella è a 2,00, il pareggio è a 3,05, mentre il successo del Sudtirol è a 4,25. Secondo i bookmakers sarà una gara molto chiusa: Under 2,5 a 1,50 e Over 2,5 a 2,40. Infine chiudiamo con Gol e No Gol, rispettivamente 2,05 e 1,68.

