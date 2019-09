Diretta Cittadella Trapani/ Streaming video DAZN: due squadre in crisi (Serie B)

Cittadella Trapani, diretta dal signor Francesco Fourneau, sabato 14 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Piercesare Tombolato di Cittadella, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie B. Dopo aver sfiorato la Serie A nella scorsa stagione, i veneti hanno iniziato tra pesanti difficoltà il nuovo campionato, pur avendo conquistato in agosto la qualificazione al quarto turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, eliminando Padova e Carpi. Dopo il tris incassato all’esordio in casa contro lo Spezia, il Cittadella alla seconda giornata ha subito un’altra dura sconfitta, 4-1 a Benevento, con la difesa granata che ha fatto finora acqua da tutte le parti. A quota 0 punti in classifica anche il Trapani, appena tornato in Serie B ma sconfitto sia all’esordio sul campo dell’Ascoli, sia alla prima in casa contro il Venezia, passato di misura col punteggio di 0-1. Per la squadra che dovesse perdere questo scontro diretto si aprirebbe probabilmente in maniera ufficiale lo stato di crisi.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Trapani, sabato 14 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a DAZN, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA TRAPANI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Cittadella Trapani, sabato 14 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Piercesare Tombolato di Cittadella, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2019/20. 4-3-1-2 per il Cittadella allenato da Roberto Venturato schierato con: Maniero, Ghiringhelli, Camigliano, Adorni, Benedetti, Vita, Iori, Branca, Gargiulo, Diaw, Panico. Risponderà con un 4-3-3 il Trapani di Francesco Baldini schierato con: Dini, Cauz, Fornasier, Scognamillo, Silva, Colpani, Taugourdeau, Aloi, Jakimovski, Ferretti, Nzola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Cittadella favorito per la conquista della vittoria contro il Trapani. Vittoria in casa quotata 1.75, pareggio proposto a una quota di 3.40 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 5.00. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.30, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.60.



