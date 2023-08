DIRETTA SAMPDORIA VENEZIA/ Video streaming tv: ci sono solo due sfide recenti (Serie B, 30 agosto 2023)

DIRETTA SAMPDORIA VENEZIA: I TESTA A TESTA

Partita con una lunga storia ma anche enormi periodi di “vuoto”, è davvero curioso indagare sui precedenti della diretta di Sampdoria Venezia. Se volessimo esaminare i dieci precedenti più “recenti” bisognerebbe tornare fino al 1963: in questi sei decenni il Venezia ha vinto una sola volta, con un 3-1 casalingo in Serie B che risale a sabato 7 giugno 2003. Per il resto ci sono quattro pareggi e ben cinque vittorie per la Sampdoria, che è di conseguenza in enorme vantaggio nell’analisi di questi precedenti.

Due sole sfide sono recenti e le ricordiamo con piacere perché sono relative al campionato di Serie A 2021-2022, quindi potrebbero essere di buon auspicio per liguri e veneti. Parliamo innanzitutto di un pareggio per 1-1 nella partita d’andata a Marassi, giocata domenica 19 dicembre 2021, tuttavia poi al ritorno i blucerchiati espugnarono il campo del Venezia andando a vincere per 0-2 in Veneto la partita di ritorno, giocata domenica 20 marzo 2022 allo stadio Penzo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SAMPDORIA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Venezia, come tutte le altre partite del campionato di Serie B, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: gli abbonati al pacchetto Calcio potranno dunque assistere al match della terza giornata anche con il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le gare del torneo cadetto sono fornite anche da DAZN: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SAMPDORIA VENEZIA: SFIDA DA PROMOZIONE!

Sampdoria Venezia, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris alle ore 20:30 di mercoledì 30 agosto, si gioca per la terza giornata nel campionato di Serie B 2023-2024. Un big match, tra due squadre che hanno iniziato la loro stagione con propositi di promozione: la Sampdoria ha anche 2 punti di penalizzazione con cui fare i conti, all’esordio ha vinto sul campo della Ternana portando immediatamente in positivo la sua classifica ma poi è incappata in un’inattesa sconfitta interna contro il Pisa, dunque ora va a caccia di riscatto per non rimanere troppo indietro rispetto alle rivali.

Sono 4 i punti di Venezia, che alla prima giornata ha impressionato con un 3-0 all’ambizioso Como; poi i lagunari hanno fatto un passo indietro facendosi fermare dal Cosenza, ma dopo due turni sono comunque imbattuti e stanno rispettando il copione, sperando di non dover follemente rimontare come l’anno scorso. Aspettando che la diretta di Sampdoria Venezia prenda il via, studiamo adesso le potenziali mosse da parte dei due allenatori andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni nella partita di Marassi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA VENEZIA

Andrea Pirlo cambia qualcosa nella diretta Sampdoria Venezia? Possibile: in difesa potrebbe arrivare l’esordio di Facundo Gonzalez che, al centro con Alex Ferrari, sposterebbe Murru a sinistra (in ballottaggio con Barreca), confermati il portiere Filip Stankovic e il terzino destro Stojanovic. Poi un centrocampo nel quale cercano spazio Matteo Ricci e Mattia Vitale: con loro due giocherebbe eventualmente Verre, da valutare però anche l’inserimento del giovane Panada. Davanti, nel tridente, La Gumina o Manuel De Luca come centravanti, Borini a sinistra e Depaoli forse ancora esterno alto.

Per Paolo Vanoli il modulo è il 4-2-3-1: Idzes e Sverko si devono guardare da Altare al centro della difesa, Joronen sarà il portiere con Candela e Zampano a fare i terzini. In mezzo al campo abbiamo Magnus Andersen e Lella che insidiano le maglie di Tessmann e Busio; così anche sulla trequarti non sono sicure le scelte perché Bjarki Bjarkason e Cheryshev possono giocare esterni in luogo di Ellertsson e Johnsen, appare invece titolare Pierini (in gol contro il Cosenza) così come Pohjanpalo, anche se Gytkjaer arrivato dal Monza potrebbe farlo rifiatare in qualche frangente.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Sampdoria Venezia possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la terza giornata nel campionato di Serie B. Il segno 1 per la vittoria della squadra blucerchiata vi farebbe guadagnare 2,15 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 3,40 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione lagunare, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 3,30 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











