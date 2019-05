Diretta Cittadella Verona/ Streaming video DAZN: si accende la finale playoff Serie B

Cittadella Verona, diretta dall’arbitro Antonio Giua, è la partita in programma oggi giovedì 30 maggio 2019 stadio Pier Cesare Tombolato, finale di andata dei play off per la Serie B: fischio d’inizio atteso per le ore 21,00. Atto ultimo quindi della fase finale di questo campionato cadetto così ricco di emozioni: con la diretta Cittadella Verona ci si gioca quindi questa sera la prima chance di accaparrarsi il pass per la promozione in Serie A. Se di fatto il verdetto sarà decretato solo dopo il triplice fischio finale della partita di ritorno, prevista il 2 giugno, vincere oggi significherebbe ipotecare questo preziosissimo biglietto per il primo campionato italiano. Ecco quindi che sia gli uomini di Aglietti che di Venturato sono pronti a dare il meglio, volendo confermare le buone cose fatte in questa stagione oltre che nella fase finale dei play off di Serie B. Non dimentichiamo infatti che i granata hanno staccato pass dopo la prestazione eccezionale messa in campo con il Benevento solo pochi giorni fa, dove i padovani hanno riscattato il KO per 2-1 rimediato nel turno di andata. Meno eclatante ma ugualmente importante quanto fatto dall’Hellas che ha sconfitto il Pescara, che pure al termine di una stagione con alti e bassi, è ancora qua pronta a giocarsi le sue carte per ottenere il ritorno in Serie A.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Cittedella Verona non sarà disponibile: le sfide di Serie B infatti son un’esclusiva del nuovo portale DAZN, che le trasmette ai suoi abbonati che potranno seguire in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, avendo a disposizione una smart tv con connessione a internet, installando direttamente l’applicazione sul televisore.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VERONA

Per la diretta tra Cittadella e Verona, finale di andata dei play off di Serie B Venturato dovrà già fare a meno di due suoi uomini di fiducia, ovvero Branca e Panico, che sono stati fermati dal giudice sportivo per un turno di squalifica. Ecco quindi che questa sera per 4-3-1-2 il tecnico granata vorrà confermare, dove possibile, i giocatori che hanno realizzato l’impresa contro il Benevento pochi giorni fa. Tra i pali dovremmo quindi vedere il solito Paleari, mentre in avanti nella difesa 4 ci sarà posto per Rizzo, Adorni, Frare e Ghiringhelli. In mediana come detto non vedremo Branca ma dovremmo rivedere Proia, dopo la squalifica comminata: saranno Pasa e il capitano Iorio a completare il reparto. Nessun problema poi davanti per il tecnico del Cittadella: Schenetti agirà dal primo minuto sulla tre quarti a supporto Moncini e Finotto. Per quanto riguarda le probabili formazioni del Verona Aglietti confermerà il 4-3-3, ricordando che non vi sono particolari assenti in casa dell’Hellas. Tra i pali questa sera al Tombolato non mancherà quindi Silvestri, mentre in difesa le maglie da titolari saranno consegnate a Vitale, Empereur, Dawidowicz e Faraoni. In mediana vi sarà quindi spazio dal primo minuto per Colombatto in cabina di regia, supportato da Henderson e Gustafson. Aglietti ha poi le idee ben chiare anche nel tridente d’attacco: sarà Di Carmine la prima punta, e verrà superato dall’estreno da Laribi e Matos, pur con Pazzini e Seung Woo Lee a disposizione della panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Complice il fattore campo, ecco che per il pronostico per questa partita di andata della finale dei play off di Serie B non può che andare ai granata. Pure il portale di scommesse snai per l’1×2 ha concesso al Cittadella la quota di 2,25 per la vittoria, contro la più elevata 3,55 assegnata al Verona: il pareggio è stato invece quotato a 3,05.



