Diretta Pescara Verona/ Streaming video DAZN: gara equilibrata (playoff Serie B)

Pescara Verona, che sarà diretta dal signor Eugenio Abbattista, si gioca alle ore 21:00 di domenica 26 maggio: la partita è valida per il ritorno della semifinale playoff di Serie B 2018-2019. Si riparte, allo stadio Adriatico, dallo 0-0 con cui le due squadre hanno terminato la partita di andata: un grosso vantaggio per il Delfino che, essendosi piazzato meglio nella classifica della stagione regolare, potrà andare in finale anche pareggiando. Prima però dovrebbe comunque passare attraverso i tempi supplementari, che in ogni caso si giocherebbero; l’Hellas ha bisogno di un successo fuori casa per andare al prossimo turno, e allora bisognerà vedere se la squadra affidata ad Alfredo Aglietti saprà ritrovare quelle sensazioni che le avevano permesso di realizzare quattro gol al Perugia nel turno precedente, anche se gli avversari della semifinale appaiono decisamente di un’altra pasta rispetto al Grifone (che si è qualificato ai playoff solo in virtù della retrocessione d’ufficio del Palermo). Aspettiamo con trepidazione la diretta di Pescara Verona; nel frattempo possiamo fare una breve valutazione sul modo in cui le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco dell’Adriatico, leggendo a poche ore dal calcio d’inizio le scelte dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Verona non sarà disponibile: le sfide di Serie B infatti son un’esclusiva del nuovo portale DAZN, che le trasmette ai suoi abbonati che potranno seguire in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, avendo a disposizione una smart tv con connessione a internet, installando direttamente l’applicazione sul televisore.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA VERONA

Potrebbe essere la stessa squadra di mercoledì quella che Bepi Pillon manderà in campo per Pescara Verona: ragionevolmente l’unico dubbio riguarda la difesa, dove il più esperto Gravillon potrebbe prendere il posto di Bettella al centro della difesa, facendo coppia con Scognamiglio a protezione di Fiorillo. Sembrano invece confermate le posizioni di Balzano e Pinto sugli esterni (ma Matteo Ciofani e Del Grosso restano alternative valide); Crecco e Ledian Memushaj accompagneranno la regia di Brugman nella zona nevralgica del campo, nel tridente Leonardo Mancuso dovrebbe nuovamente agire da prima punta con Marras e uno tra Sottil e Antonucci a giocare larghi. Aglietti invece potrebbe cambiare: Colombatto insidia la maglia di Danzi al centro del campo – con Liam Henderson e Gustafson verso la conferma – davanti Pazzini diventa un’opzione dovendo per forza vincere, e allora nel caso Di Carmine potrebbe scalare esterno prendendo il posto di uno tra Matos e Laribi. Dovrebbe essere invece invariata la difesa che si piazzerà a protezione di Silvestri: Dawidowicz ed Empereur i due centrali che hanno ormai sviluppato una buona sintonia, Faraoni e Luigi Vitale a correre sulle corsie laterali.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Pescara Verona l’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico: la squadra favorita è quella di casa, che ha un valore pari a 2,25 volte la cifra messa sul piatto per il segno 1. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare un valore corrispondente a 3,10 volte la puntata mentre con il segno 2, che dovrete giocare per il successo dell’Hellas, la vincita sarebbe pari a 3,30 volte quanto investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA