Diretta Cittadella Vicenza/ Streaming video DAZN: è già derby all’esordio (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA VICENZA: È SUBITO DERBY

Cittadella Vicenza è in diretta dallo stadio Tombolato, con calcio d’inizio alle ore 20:30 di sabato 21 agosto: pronti via, alla prima giornata di Serie B 2021-2022 abbiamo subito un derby a infiammare l’esordio di due squadre che lottano per obiettivi diversi. Il Cittadella ha perso la seconda finale playoff in tre stagioni, e ha salutato Roberto Venturato: dopo 270 panchine venete lo storico allenatore si è dimesso, ma il club ha scelto la continuità perché Edoardo Gorini, già giocatore per sei stagioni, è stato il vice della squadra per 7 anni e prima ancora preparatore tecnico.

Sarà da vedere se basterà per la promozione tanto agognata; giocherà invece per la salvezza il Vicenza, che l’anno scorso l’ha timbrata senza troppi affanni e ha deciso di affidarsi nuovamente a Domenico Di Carlo, uomo che conosce alla perfezione l’ambiente e può essere ancora il valore aggiunto. Sarà interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Cittadella Vicenza, intanto prima che la partita cominci possiamo valutare quali scelte opereranno i due allenatori, e dunque leggiamo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA CITTADELLA VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Vicenza è su DAZN: anche per questa stagione, e per i prossimi tre anni, il campionato di Serie B sarà appannaggio del portale arrivato in Italia nel 2015. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che alcune gare per ogni giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, ma quella che stiamo prendendo in esame non rientra nella programmazione del primo turno.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VICENZA

Continuità con Gorini, e dunque in Cittadella Vicenza i granata saranno comunque schierati con il 4-3-1-2: in porta va Kastrati, davanti a lui la linea difensiva dovrebbe prevedere Frare e Adorni centrali con Cassandro e Daniele Donnarumma a fungere da terzini, poi un centrocampo di fatto invariato rispetto all’anno scorso con Vita e Branca che potrebbero essere affiancati da D’Urso (Gargiulo è squalificato). Baldini opererà verosimilmente sulla trequarti, davanti Tounkara dovrebbe affiancare Antonucci visto che Okwonwko è uscito acciaccato dalla Coppa Italia.

Modulo speculare per il Vicenza, schierato da Di Carlo con Cappelletti e Padella davanti a Grandi e due terzini che dovrebbero essere Di Pardo e Calderoni; in mezzo al campo le fila del discorso le tiene Pontisso, sulle mezzali Luca Rigoni e Proia (grande ex) devono vincere la concorrenza di Zonta e Crecco mentre sembra certo del posto Dalmonte, che giocherà come trequartista a supporto dei due attaccanti. Qui, ballottaggi ancora aperti: Davide Diaw e Lanzafame in vantaggio, Meggiorini e Samuele Longo ci provano.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico per Cittadella Vicenza, e dunque andiamo a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker per la partita di Serie B. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,35 volte la puntata; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,10 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, per il successo degli ospiti, la vostra vincita ammonterebbe a 3,15 volte l’importo investito.

