Diretta Cittanovese Palermo/ Streaming video tv: i rosanero per allungare (Serie D)

Cittanovese Palermo, in diretta dallo stadio Comunale Morreale-Proto, si gioca alle ore 15:00 di domenica 9 febbraio: siamo nella 23^ giornata del campionato di Serie D 2019-2020, e torna in campo la capolista del girone I che nell’ultimo turno ha ottenuto un prezioso successo interno contro il Messina, riuscendo a confermare i 5 punti di vantaggio sul Savoia. Diciamo dall’inizio della stagione che qualunque risultato i rosanero dovessero fare, che non sia la promozione in Serie C, sarebbe visto come un fallimento da una piazza che ha mal digerito la retrocessione d’ufficio ma che sa di avere una squadra costruita per dominare il campionato; le cose sono andate diversamente dopo le dieci vittorie iniziali ma ora il margine c’è tutto, e si arriva con fiducia a una trasferta contro una squadra che non vince da tre partite ed è calata dopo la bella rimonta che l’aveva traghettata fino alla zona playoff. Proprio il Savoia è l’ultima squadra ad aver battuto i giallorossi; vedremo allora come andranno le cose oggi, nella diretta di Cittanovese Palermo aspettando la quale possiamo valutare alcune delle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cittanovese Palermo, ma come ormai sappiamo è il portale Eleven Sports a fornire tutte le partite della stagione dei rosanero in Serie D; è possibile abbonarsi stagionalmente al servizio oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso (salvo eccezioni), in questo modo si potrà seguire anche la sfida di oggi in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CITTANOVESE PALERMO

Parlando delle probabili formazioni di Cittanovese Palermo dobbiamo dire che Francesco Ferraro potrebbe confermare il 3-5-2 visto a Savoia, magari cambiando qualche interprete: per la spinta sugli esterni Adusa potrebbe prendere i posto di Lavilla mentre in mezzo al campo si candidano Amato e Mazzone, eventualmente titolari in luogo di Gioia e Sessa con la conferma di Giaimo e dell’esterno sinistro Paviglianiti. In difesa Neri, Cianci e Costa proteggono il portiere Pellegrino mentre il tandem offensivo dovrebbe essere formato ancora una volta da Tripicchio e Kacorri. Rosario Pergolizzi punta come sempre sul 3-4-3: Peretti, Accardi e Lancini formano la linea difensiva davanti a Pelagotti, con Langella e Crivello che restano favoriti sulle corsie esterne. Dubbi più che altro in mezzo, dove Ambro e Juan Alberto Mauri restano candidati (ma Kraja e Martin sono in vantaggio) e nel tridente, dove Sforzini (doppietta al Messina) dovrebbe essere ancora titolare ma come partner sugli esterni potrebbe avere uno tra Ficarrotta e Silipo, eventualmente al posto di Felici con la conferma di Floriano.



