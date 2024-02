Diretta/ Civitanova Ankara (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (28 febbraio 2024)

DIRETTA CIVITANOVA ANKARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, comincerà fra pochissimi minuti la diretta di Civitanova Ankara, possiamo ricordare che questo quarto di finale si ripete curiosamente per il secondo anno consecutivo. Nella scorsa stagione tuttavia la Lube aveva perso per 3-1 la partita d’andata in Turchia, quindi eravamo in una situazione diametralmente opposta rispetto ad oggi; il match di ritorno a Civitanova aveva visto la vittoria marchigiana per 3-1, di conseguenza fu necessario il Golden Set che fu vinto per 15-12 da Ankara, sancendo così l’eliminazione della Lube.

Oggi evidentemente la situazione è molto più positiva per la squadra italiana e ripetere il 3-1 dell’anno scorso sancirebbe in modo perentorio la qualificazione per la semifinale. C’è da sfatare il tabù dei quarti, livello nel quale la Lube Civitanova è caduta negli ultimi tre anni: l’ultima qualificazione per la semifinale risale al 2020, quando però poi la Champions League fu interrotta a causa del Covid, di fatto quindi l’ultima volta risale al 2019, quando i marchigiani diventarono campioni d’Europa. Sperando quindi che questi ricordi siano di buon auspicio, adesso cediamo senza ulteriori indugi la parola alla diretta di Civitanova Ankara! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CIVITANOVA ANKARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

CIVITANOVA ANKARA: PARLA BLENGINI

Manca sempre meno alla diretta di Civitanova Ankara, può quindi essere molto significativo rileggere le parole di Gianlorenzo Blengini dopo la bella vittoria che la sua Lube aveva colto nella partita d’andata dei quarti di finale di Champions League ad Ankara. Come riportato sul sito Internet della società di Civitanova, l’allenatore della Lube aveva commentato così il successo in Turchia: “Una Lube guerriera e combattiva fuori casa, nonostante il frastuono sugli spalti. Una partita intensa dall’inizio. La squadra neppure dopo il terzo set si è disunita.

Abbiamo affrontato una battaglia, anche di nervi e tensione. Non era facile rientrare in campo con lucidità dopo aver sprecato alcune occasioni, ma lo abbiamo fatto, aggiustando alcuni aspetti”. Blengini poi aveva completato la propria analisi rivolgendo un pensiero anche alla partita di questa sera nelle Marche, in cui Civitanova dovrà completare l’opera: “Siamo contenti di aver compiuto questo primo passo, ci siamo guadagnati un vantaggio per il ritorno, che però sarà un’altra storia. Ci aspettiamo tanto pubblico mercoledì (oggi, ndR) a sostenerci e spingerci”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CIVITANOVA ANKARA: PER COMPLETARE L’OPERA!

Civitanova Ankara, diretta dagli arbitri Wim Cambré e Resto Strandson, si giocherà naturalmente presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 28 febbraio 2024, come partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2023-2024. La situazione è ideale per la Cucine Lube Civitanova, che arriva infatti alla diretta di Civitanova Ankara forte della bellissima vittoria esterna per 1-3 ottenuta sette giorni fa nella partita d’andata giocata naturalmente nella capitale della Turchia.

Di conseguenza, la situazione adesso è ideale per Civitanova, che naturalmente conquisterebbe la qualificazione per la semifinale in caso di seconda vittoria con qualsiasi punteggio, ma anche con una sconfitta al quinto set. Nella peggiore delle ipotesi, cioè in caso di vittoria per 3-0 oppure per 3-1 degli ospiti dell’Halkbank Ankara, sarebbe infine comunque garantito il ricorso al Golden Set per decretare chi si qualificherà alla semifinale di Champions League. Insomma, l’occasione è d’oro: i marchigiani la sfrutteranno nella diretta di Civitanova Ankara?

DIRETTA CIVITANOVA ANKARA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Civitanova Ankara, dobbiamo quindi lodare il cammino della Lube in Champions League, che finora è stato praticamente perfetto. Vinto con pieno merito il girone, con una sola sconfitta apriamo già assicurato, Civitanova si è garantita in questo modo la qualificazione immediata per i quarti di finale, dove ha subito messo la strada in discesa, perché vincere l’andata per 1-3 in trasferta costituisce naturalmente una seria ipoteca sulla qualificazione per la semifinale. L’obiettivo è tornare sul tetto d’Europa dopo i due trionfi del 2002 e 2019, per ora la missione procede per il meglio…

Ovviamente l’errore più grave che Gianlorenzo Blengini e i suoi giocatori potrebbero commettere sarebbe quello di pensare che i giochi siano già fatti, probabilmente dovranno reggere l’urto da parte dell’Halkbank Ankara, perché i turchi avranno bisogno della partita perfetta e di conseguenza cercheranno di partire subito fortissimo per incrinare le certezze della Lube, che però ha già dimostrato di poter essere superiore ai propri avversari, che sono giunti fin qui tramite playoff dopo il secondo posto nel girone alle spalle di Piacenza. La situazione è ideale, speriamo non ci siano brutte sorprese nella diretta di Civitanova Ankara…











