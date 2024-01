DIRETTA CIVITANOVA MAASEIK/ La situazione nel nel girone di Champions League (17 gennaio 2024)

DIRETTA CIVITANOVA MAASEIK: NEL GIRONE

Avvicinandoci alla diretta di Civitanova Maaseik possiamo approfondire la situazione nel gruppo E di Champions League. Come abbiamo detto la Lube ha già strappato la qualificazione diretta ai quarti di finale: lo scorso martedì aveva 13 punti contro i 7 di Maaseik e sarebbe bastato un punto per ottenere la certezza del primato. Punto arrivato nonostante la sconfitta di Galati; per di più i belgi hanno perso a Praga, e sono stati scavalcati in classifica perdendo una straordinaria occasione per blindare il playoff. Dunque adesso Civitanova ha 14 punti, contro gli 8 di Praga e i 7 di Maaseik.

Sono 4 quelli di Galati, tagliato fuori dal discorso perché con 7 punti (in caso di 3-0 o 3-1 in Repubblica Ceca) non arriverebbe comunque il posto come migliore terza nel primo turno. Maaseik ha bisogno di vincere all’Eurosuole Forum: con un successo da 3 punti Praga potrà anche perdere al tie break – la doppia sfida diretta è a favore dei cechi, che avevano vinto anche in Belgio – mentre con una vittoria al quinto set i belgi dovranno sperare che la rivale diretta per i playoff cada per 0-3 o 1-3. Come detto però Praga parte nettamente favorita, vedremo se Civitanova concederà qualche sconto avendo già ottenuto il primo posto nel gruppo E, anche se appunto al Maaseik potrebb non bastare nemmeno questo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CIVITANOVA MAASEIK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Maaseik, come tutte le partite della Champions League di volley maschile, non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia c’è un modo per seguire il match perché la programmazione di questo torneo, almeno per quanto riguarda le squadre italiane, è stata affidata alla piattaforma DAZN. I suoi clienti dunque potranno avere accesso alle immagini in diretta streaming video; possiamo poi dire che sul sito ufficiale, ovvero championsleague.cev.eu alla sezione apposita, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

CIVITANOVA MAASEIK: UNA PASSERELLA!

Civitanova Maaseik è in diretta dall’Eurosuole Forum, alle ore 20:30 di mercoledì 17 gennaio: la partita è valida per l’ultima giornata nel gruppo E di volley Champions League 2023-2024. Sarà una passerella, perché è tutto già deciso almeno per la Lube: nonostante l’incredibile sconfitta contro il Galati, al tie break, Civitanova è già aritmeticamente certa del primo posto nel girone e dunque la rivedremo nei quarti di finale, con obiettivo raggiunto senza troppi affanni. Si gioca tutto il Maaseik, perché i belgi possono ancora prendersi la seconda posizione o essere la migliore terza.

I belgi infatti hanno 6 punti in classifica: vincendo all’Eurosuole Forum potrebbero scavalcare Praga, anche se i cechi affrontano in casa un Galati già eliminato e dunque non dovrebbero sbagliare, pur se appunto i rumeni arrivano dall’ottimo risultato contro la Lube, che ha perso la sua unica partita settimana scorsa. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Civitanova Maaseik, all’andata un trionfo per i marchigiani; nel frattempo possiamo fare una rapida incursione nei temi principali che ci verranno proposti da questa interessante partita di volley Champions League.

DIRETTA CIVITANOVA MAASEIK: RISULTATI E CONTESTO

Nell’analizzare la diretta di Civitanova Maaseik dobbiamo appunto dire che la Lube arriva da una sconfitta impronosticabile: certo il primo posto nel gruppo E era già archiviato e la guardia per i ragazzi di Gianlorenzo Blengini si è abbassata, ma va anche detto che Civitanova aveva ottenuto quattro vittorie per 3-0 e dunque si pensava che anche contro il Galati le cose potessero andare allo stesso modo. Così non è stato, e non è nemmeno servito giocare a scartamento ridotto perché in SuperLega è comunque arrivata una netta sconfitta nel big match di Perugia.

Certamente in una competizione come la Champions League questa sconfitta resta indolore e viene derubricata a incidente di percorso, ma comunque la Lube potrebbe ora giocare con orgoglio la partita contro il Maaseik per evitare una doppia sconfitta consecutiva che potrebbe lasciare qualche scoria per gli impegni a venire. Staremo dunque a vedere cosa succederà tra poche ore, quando finalmente la diretta di Civitanova Maaseik ci farà compagnia in questa serata della Champions League di volley maschile.











