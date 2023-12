DIRETTA MAASEIK CIVITANOVA: / Video streaming tv: le parole di Gianlorenzo Blengini (oggi 12 dicembre 2023)

DIRETTA MAASEIK CIVITANOVA: PARLA BLENGINI

Mentre si avvicina la diretta di Maaseik Civitanova, rileggiamo il commento dell’allenatore Gianlorenzo Blengini per il sito Internet della società marchigiana dopo la vittoria nella scorsa giornata di Champions League a Praga: “Risultato importante, contro una squadra che gioca bene. Lo sapevamo e i ragazzi sono stati bravi a non farsi sorprendere. Bravi soprattutto a evitare il nervosismo, a non perdere la lucidità nel grande momento difficile nel primo set, quando ad un certo punto non riuscivamo proprio a trovare il cambio palla”.

Diretta/ Milano Mulhouse (risultato finale 3-1): vittoria italiana! (6 dicembre 2023)

Superare bene quel frangente di difficoltà è stato motivo di soddisfazione per coach Blengini, che ha proseguito così la propria analisi della prestazione in terra ceca: “Dopo quel frangente siamo riusciti ad avere una buona continuità in generale, costruendo tante possibilità di contrattacco sia con il lavoro del muro che con le difese. Dopo il 2-0 nel computo dei set, nel terzo c’è stato un finale un po’ incerto, ma nel complesso la squadra ha assolutamente meritato di portare a casa la vittoria”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Scandicci Budapest (risultato finale 3-0) streaming video tv: vittoria netta! (6 dicembre 2023)

DIRETTA MAASEIK CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Maaseik Civitanova non dovrebbe essere garantita, tuttavia da qualche settimana la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Maaseik Civitanova, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

MAASEIK CIVITANOVA: PER PROSEGUIRE LA MARCIA!

Maaseik Civitanova, diretta dagli arbitri Igor Porvaznik e Risto Strandson con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, martedì 12 dicembre 2023, si gioca presso la Steengoed Arena della città belga di Maaseik per la terza giornata del girone E della Champions League di volley maschile edizione 2023-2024, che ha visto la Cucine Lube Civitanova al momento dominare a punteggio pieno questo gruppo con due nette vittorie nelle precedenti giornate, mentre oggi ci sarà anche la trasferta sul campo dei belgi del Greenyard Maaseik per completare quella che possiamo definire come l’andata del girone, poi da settimana prossima si comincerà il ritorno.

Diretta/ Conegliano Stoccarda (risultato finale 3-0): vittoria netta (oggi 5 dicembre 2023)

Superare nel migliore dei modi la fase a gironi non dovrebbe essere un grosso problema, oggi la diretta di Maaseik Civitanova ci dirà se tutto procederà per il meglio per la Cucine Lube Civitanova, che ha debuttato con una netta vittoria casalinga per 3-0 contro i rumeni del C.S. Arcada Galati per poi imporsi con lo stesso punteggio anche nella trasferta sul campo dei cechi del VK Lvi Praga. I marchigiani sono la squadra teoricamente più forte del gruppo e finora lo hanno pure dimostrato, ma solo la prima avrà accesso immediato ai quarti di finale, quindi sarà fondamentale proseguire la marcia sempre con il piede giusto: quali verdetti ci darà la diretta di Maaseik Civitanova?

DIRETTA MAASEIK CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Maaseik Civitanova, possiamo notare naturalmente che in Champions League la Cucine Lube Civitanova punta molto in alto ed è certamente favorita anche contro gli avversari odierni, perché i belgi del Maaseik hanno già incassato una brutta sconfitta casalinga per 0-3 contro Praga, anche se poi hanno battuto per 1-3 in trasferta il Galati. L’obiettivo massimo dunque sembra essere per loro quello di seconda forza del gruppo, anche se già per fare ciò avranno bisogno di rimediare allo scivolone casalingo contro i cechi, tuttavia Civitanova ha obiettivi ben maggiori e sarà compito dei marchigiani far rispettare le gerarchie di questo gruppo, sulla carta francamente piuttosto facile per la Lube.

Facendo una panoramica più generale, sono stati già numerosi gli appuntamenti significativi nella prima parte della stagione della Lube Civitanova, compresa la beffarda sconfitta contro Perugia in una meravigliosa finale di Supercoppa Italiana decisa per 3-2 in favore degli umbri al termine di una battaglia memorabile. Globalmente, fino ad oggi Civitanova ha quindi raccolto due successi in Champions League e un cammino buono ma non straordinario pure in Superlega, frutto di sei vittorie e tre sconfitte che hanno portato 16 punti finora. Bottino ma certamente da migliorare ancora, perché l’obiettivo di Civitanova è sempre quello di vincere titoli: allora non si può mai abbassare la tensione, guai a complicarsi la vita in Champions, quindi siamo curiosi di scoprire l’esito della diretta di Maaseik Civitanova…











© RIPRODUZIONE RISERVATA