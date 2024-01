DIRETTA/ Civitanova Milano (risultato 0-0) video streaming Rai: si comincia! (SuperLega, 21 gennaio 2024)

DIRETTA CIVITANOVA MILANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta finalmente per prendere il via la diretta di Civitanova Milano. Le cinque partite della semifinale playoff dello scorso anno fanno parte dei 26 precedenti tra queste due squadre: il bilancio è nettamente a favore della Lube che ha vinto in 19 occasioni, sono 7 i successi dell’Allianz che però ha festeggiato con un netto 3-0 nell’andata di questa SuperLega. I match disputati nelle Marche raccontano di un 10-4 in favore di Civitanova; come abbiamo già visto, l’ultimo successo esterno di Milano è quello di gara-3 della passata semifinale, che purtroppo alla squadra lombarda non era stato sufficiente per garantirsi l’accesso in finale.

Si tratta anche dell’unico incrocio mai andato in scena nei playoff di campionato, ma va ricordato che l’anno scorso Milano si era comunque tolta una soddisfazione contro Civitanova: l’Allianz aveva infatti battuto la Lube nei quarti di Coppa Italia. Adesso però noi dobbiamo tornare a parlare di attualità: finalmente è tutto pronto sul taraflex dell’Eurosuole Forum, per un altro capitolo di una rivalità che potrebbe essere arricchita da un primo turno in post season tra qualche mese. Lo scopriremo, per ora lasciamo ogni discorso ai protagonisti di oggi perché ci siamo davvero, la diretta di Civitanova Milano sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CIVITANOVA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Milano sarà trasmessa su Rai Sport, e dunque è questo l’appuntamento in chiaro per tutti nella 15^ giornata di volley SuperLega. Trovate il canale al numero 57 del telecomando, ma bisogna anche ricordare che, in assenza di un televisore, sarà possibile seguire la partita anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è fruibile attraverso il sito di Rai Play o la relativa app. Sul portale ufficiale www.legavolley.it troverete invece tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play- by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, CIVITANOVA MILANO

CIVITANOVA MILANO: CHE MATCH!

Civitanova Milano sarà diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Massimo Florian: si gioca alle ore 18:00 di domenica 21 gennaio presso l’Eurosuole Forum, partita valida per la 15^ giornata nel campionato di volley SuperLega 2023-2024. È una sfida diretta per il quarto posto, e dunque la possibilità di avere il fattore campo nel primo turno dei playoff: questa la risultante dell’ultimo turno, quando Civitanova ha perso nettamente il big match di Perugia mentre Milano ha battuto Cisterna, agganciando una Lube ancora incostante a quota 25 punti in classifica.

Civitanova, che in settimana ha vinto in Champions League chiudendo la fase a gironi al primo posto (di cui era già sicura) ha ora bisogno di rilanciarsi per coprire la distanza che la separa dalle prime tre di SuperLega; Milano però ha lo stesso obiettivo e allora sarà partita vera anche se poi ci saranno altre gare per sistemare la propria graduatoria. La diretta di Civitanova Milano comincia tra poco, possiamo adesso tracciare altri aspetti di un match che sicuramente sarà entusiasmante, al netto di chi riuscirà a portare a casa la vittoria.

DIRETTA CIVITANOVA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Civitanova Milano dobbiamo anche dire che la Lube già l’anno scorso aveva faticato in regular season, non riuscendo a tenere il passo delle altre big; alla fine però era comunque arrivata l’ennesima finale scudetto, persa però contro Trento e forse anche perché il tentativo di rimonta e serie playoff complesse avevano tolto energie preziose e vitali per lo scontro con la Itas. Oggi Civitanova è una squadra simile, che sta affrontando la SuperLega senza inserire le marce alte, consapevole di poter ancora arrivare in fondo pur non potendo tirare troppo la corda.

Sarà interessante scoprire cosa riuscirà a fare Milano: l’Allianz negli ultimi anni ha sicuramente alzato l’asticella e punta almeno alla semifinale, certo arrivare a superare le corazzate (per di più in una serie di playoff) non è mai semplice ma l’anno scorso l’Allianz aveva fatto il colpo grosso contro Perugia, e a tale proposito va ricordato che questa sfida è una riedizione di una semifinale tiratissima che aveva spezzato i sogni dei lombardi. Anche per questo sarà ancora più interessante scoprire cosa succederà tra poche ore nell’attesa diretta di Civitanova Milano…











