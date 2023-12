Diretta/ Civitanova Verona (risultato 0-0) streaming video Rai: Lube vuole risalire (volley 26 dicembre 2023)

DIRETTA CIVITANOVA VERONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, fra pochissimi minuti inizierà la diretta di Civitanova Verona, una partita alla quale gli ospiti arrivano dopo due vittorie consecutive che hanno riportato serenità in casa Rana Verona. L’allenatore scaligero Radostin Stoytchev si era espresso così commentando il prezioso successo contro Cisterna per il sito Internet ufficiale del Verona Volley: “Per noi quella contro Cisterna era una partita fondamentale per tutta la stagione. Per la prima volta quest’anno siamo anche riusciti a recuperare da una situazione di svantaggio, come successo nel primo set. Questo perché siamo rimasti uniti in campo e abbiamo lottato punto su punto. Questo ci ha dato grande energia per il resto della gara”.

Stoytchev si era poi già proiettato al futuro, leggiamo allora che cosa aveva detto in vista proprio della odierna partita contro Civitanova: “(La Lube) Parte certamente favorita, ma se continuiamo a lavorare bene ci presentiamo là per combattere su ogni singolo pallone”. Sarà davvero così? Lo scopriremo fra pochissimo, perché adesso sta davvero per cominciare la diretta di Civitanova Verona e noi cediamo la parola ai protagonisti sul campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CIVITANOVA VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Verona sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Civitanova Verona, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

PAROLE MARCHIGIANE

Mentre si avvicina la diretta di Civitanova Verona, può essere interessante rileggere le dichiarazioni di un paio di protagonisti marchigiani della vittoria ottenuta da Civitanova contro Piacenza nella scorsa giornata della Superlega. Sul sito Internet ufficiale della Lube Volley si possono quindi leggere innanzitutto le parole di Aleksandar Nikolov: “La nostra è una vittoria molto pesante, perché ci regala punti importantissimi per la classifica in vista della griglia per i Quarti di finale della Coppa Italia. La mia prova? Sono contento di essere rimasto sempre in campo, riuscendo a dare un contributo importante con la battuta nel quinto set”.

Soddisfazione anche nelle parole di Enrico Diamantini per il successo che i cucinieri colsero al termine di una dura battaglia in cinque set: “Abbiamo iniziato la partita molto bene, poi nel terzo e quarto set abbiamo un po’ rallentato, ci siamo forse rilassati troppo, consentendo a Piacenza di riaprire la contesa. Bravi noi nel quinto set a tornare di nuovo in carreggiata, riuscendo a conquistare due punti importantissimi per la classifica. Vincere su questo campo non è cosa facile, il risultato odierno sarà quindi molto utile anche per la nostra autostima”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CIVITANOVA VERONA: LA PRESENTAZIONE DELLA GARA DI VOLLEY

Civitanova Verona, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Maurizio Canessa naturalmente presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, si giocherà alle ore 15.30 di questo pomeriggio, martedì 26 dicembre 2023, giorno dedicato alla undicesima giornata del campionato di Superlega di volley maschile, che chiuderà così il proprio girone d’andata in questo giorno di festa dedicato a Santo Stefano. Per presentare la diretta di Civitanova Verona, diamo uno sguardo alla classifica, che colloca la Cucine Lube Civitanova a quota 18 punti mentre gli ospiti della Rana Verona hanno 12 punti e dovranno cercare un’impresa contro i favoriti padroni di casa marchigiani.

La stagione di Civitanova tuttavia non può dirsi del tutto positiva, dal momento che alla Lube non può bastare l’attuale quinto posto, piazzamento modesto per una delle big che hanno come grande obiettivo finale la conquista dello scudetto. Civitanova dunque deve chiudere l’andata con una vittoria, mentre Verona cerca un risultato di prestigio per rafforzare il proprio attuale ottavo posto, piazzamento che potrebbe essere prezioso in ottica playoff e che attualmente garantisce un buon margine sui rischi della più dura lotta salvezza. Questo quindi è il quadro della situazione, ma che cosa succederà oggi nella diretta di Civitanova Verona?

DIRETTA CIVITANOVA VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Civitanova Verona, possiamo quindi descrivere adesso più nel dettaglio la situazione di entrambe le formazioni in vista dell’ultimo atto dell’andata della Superlega. Per Civitanova finora ci sono state sette vittorie e tre sconfitte, però ben tre di questi successi sono arrivati al tie-break (segno comunque di forza, perché la Lube ha sempre vinto quando è andata al quinto set). Il trend è positivo, perché nelle ultime sei giornate sono arrivate cinque vittorie, quindi la Lube sta tornando sulle posizioni che le competono dopo un inizio complicato, ma naturalmente ha bisogno di un’altra vittoria per continuare la crescita.

Per quanto riguarda gli ospiti, si contano 12 punti per Verona, maturati tramite quattro vittorie e sei sconfitte. Gli scaligeri avevano iniziato piuttosto bene il campionato di Superlega, con 7 punti nelle prime quattro giornate, poi c’è stato un periodo difficile con zero punti nelle successive quattro uscite ma adesso Verona è tornata a sorridere, grazie alla preziosa vittoria al tie-break contro Milano e poi al successo 3-0 contro Cisterna. Cinque punti nelle ultime due giornate sono un bottino fantastico, anche se oggi l’esame sarà più difficile: siamo quindi curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Civitanova Verona…











