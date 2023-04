DIRETTA CIVITANOVA MILANO/ Video streaming Rai: nei 22 precedenti è dominio Lube

DIRETTA CIVITANOVA MILANO: I TESTA A TESTA

A precedere la diretta di Civitanova Milano ci sono ben 22 precedenti, il primo dei quali è andato in scena nella stagione 2014-2015: a comandare in maniera netta è la Lube che ha vinto 17 di queste partite, in casa marchigiana invece abbiamo 12 incroci e, curiosamente, tre delle cinque vittorie di Milano sono arrivate qui. Naturalmente abbiamo anche i precedenti stagionali, che sono già cinque: abbiamo detto della serie di semifinale playoff attualmente sul risultato di 1-1, in regular season invece abbiamo avuto due vittorie di Civitanova che si è prima imposta nel capoluogo lombardo (3-1).

Poi la Lube ha dominato anche la partita dell’Eurosuole Forum, chiusa con il risultato di 3-0 non troppo tempo fa. L’altro incrocio nel 2022-2023 è quello dei quarti di Coppa Italia: questa volta a vincere è stata Milano (3-1), dunque abbiamo la Lube in vantaggio per 3-2 nel contesto dell’annata ma questo ovviamente può voler dire poco, perché come ben sappiamo anche le singole partite all’interno di una serie di playoff possono essere profondamente diverse. Tra poco scopriremo come andranno le cose nell’attesissima diretta di Civitanova Milano… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CIVITANOVA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Milano sarà trasmessa su Rai Sport: l’appuntamento con la partita dei playoff di SuperLega è in chiaro per tutti al numero 57 del vostro telecomando, chiaramente con la possibilità di assistere al match anche in diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o installandone la relativa app. Ricordiamo poi che anche questo match, come gli altri, è fornito dal portale Volleyballworld.net: anche in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video ma dovrete avere sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CIVITANOVA MILANO SU RAIPLAY

CIVITANOVA MILANO: CHI VA IN VANTAGGIO?

Civitanova Milano viene diretta dagli arbitri Umberto Zanussi e Roberto Boris: si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 19 aprile presso l’Eurosuole Forum, ed è valida per gara-3 della semifinale playoff di volley SuperLega 2022-2023. La serie torna nelle Marche, e siamo sul risultato di 1-1: dunque questo è un pivotal game come si suol dire, chiunque lo vincerà si prenderà il vantaggio nella serie e potrà giocarne il quarto episodio con il match point sulla racchetta, ma è chiaro che una vittoria di Milano cambierebbe le carte in tavola perché girerebbe il fattore campo.

Civitanova, che ha già compiuto un miracolo nei quarti contro Verona, ha dalla sua parte l’esperienza nel giocare certe partite e infatti è la squadra campione d’Italia in carica; non bisogna però sottovalutare un’Allianz che nel turno precedente ha clamorosamente eliminato Perugia (zero sconfitte in regular season) e dunque ha guadagnato parecchio credito. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Civitanova Milano, proviamo a tracciarne in temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata di volley.

DIRETTA CIVITANOVA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Civitanova Milano, una partita cruciale: per la Lube la serie di semifinale potrebbe comunque essere meno complessa di quella contro Verona, girata in modo incredibile e grazie appunto a certi giocatori che nel roster di Gianlorenzo Blengini possono fare la differenza sempre e comunque. Civitanova non ha giocato una stagione brillante, in Champions League si è fermata presto e a sorpresa e ora cerca riscatto: di fronte però ha un’avversaria di tutto rispetto che dunque andrà presa con le pinze, perché sa vincere fuori casa.

Milano lo ha dimostrato nei quarti: erano tantissimi gli addetti ai lavori che consideravano la Sir Safety in semifinale con un secco 3-0, invece l’Allianz non solo ha portato la dominante capolista a gara-5 ma addirittura ha fatto il capolavoro nella partita decisiva al Pala Barton, andandosi a prendere vittoria e qualificazione in semifinale. Adesso giustamente Milano ci crede: la vittoria casalinga al tie break arrivata domenica ha rimesso in parità una serie che potrebbe avere ancora qualche scossone, in finale va chi si prende tre vittorie e siamo “solo” 1-1…











