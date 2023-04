DIRETTA/ Milano Civitanova (risultato 0-0) video streaming Rai: gara 2, Lube per bis

DIRETTA MILANO CIVITANOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere tutte le emozioni della diretta di Milano Civitanova, ma negli ultimi minuti che ancora ci separano dal fischio d’inizio per gara-2 possiamo rileggere naturalmente anche le dichiarazioni di Gianlorenzo Blengini dopo la prima partita della serie di semifinale. L’allenatore di Civitanova era naturalmente soddisfatto per la vittoria per 3-0 dei suoi ragazzi: “Innanzitutto siamo molto contenti per il risultato, questo mi pare logico. Dobbiamo considerare che siamo solo all’inizio di una serie da interpretare al meglio. Milano, del resto, aveva perso 3-0 anche Gara 1 dei quarti con Perugia.

Quindi bene, l’inizio è stato dei migliori, abbiamo approcciato questa Semifinale con attenzione e concentrazione, proprio come volevamo, ma la serie è ancora lunga e questo lo sanno benissimo pure i miei giocatori”. Un’analisi che dunque rivolgeva lo sguardo già alle partite successive, naturalmente a cominciare da quella che ci attende ormai tra pochissimo minuti al Palalido: parola dunque ai protagonisti sul campo, la diretta di Milano Civitanova finalmente comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO CIVITANOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Civitanova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di gara-2 delle semifinali dei playoff di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Milano Civitanova sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

MILANO CIVITANOVA, PARLA PIAZZA

Mentre si avvicina la diretta di Milano Civitanova, ci prendiamo qualche minuto per leggere le dichiarazioni di Roberto Piazza al termine di gara-1 della semifinale di volley. Il coach della Allianz Powervolley Milano aveva analizzato così la sconfitta 3-0 incassata dai suoi ragazzi nelle Marche: “La Lube oltre ad essere una grande squadra ha giocato sabato e due giorni non sono pochi per recuperare, noi abbiamo giocato lunedì a Perugia, siamo tornati lunedì notte a Milano, poi siamo ripartiti mercoledì mattina per arrivare giù, quindi è un po’ diverso.

Non sono scuse perché quando arrivi in semifinale devi essere disponibile a giocare anche a mezzanotte il giorno dopo, non è un problema, però non è semplice”, ha voluto ricordare Piazza. Poi l’analisi dell’allenatore meneghino è proseguita così: “Detto questo, sappiamo che abbiamo di fronte una grande squadra e l’approccio andrà un po’ cambiato. Stasera Civitanova ci è stata superiore in tutti i fondamentali, dalla battuta alla ricezione, dall’attacco al contrattacco, credo che l’unico fondamentale uguale siano i muri, poi dobbiamo lavorare in tutti i settori, ma sappiamo che possiamo farlo molto meglio”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO CIVITANOVA: GRANDE SEMIFINALE!

Milano Civitanova, diretta dagli arbitri Giuseppe Curto e Marco Briaco naturalmente dall’Allianz Cloud, cioè il Palalido del capoluogo lombardo, si gioca con fischio d’inizio alle ore 18.00 di questo pomeriggio, domenica 16 aprile 2023: la partita di pallavolo sarà valida come gara-2 della semifinale della Superlega di volley maschile che vede affrontarsi l’Allianz Milano e la Cucine Lube Civitanova, con gli ospiti marchigiani che sono in vantaggio grazie al perentorio successo per 3-0 in gara-1 di giovedì sera. La serie è al meglio di cinque partite, potrebbe aprirsi una “autostrada” per Civitanova, oppure tornare tutto in discussione.

Guai però a sbilanciarsi, la diretta di Milano Civitanova infatti vedrà i lombardi cercare di ripetere quanto messo in mostra nella serie dei quarti di finale che ha visto l’Allianz Milano firmare una delle imprese più clamorosa nella storia dei playoff, cioè il trionfo contro Perugia, che aveva chiuso la stagione regolare al primo posto vincendo tutte le partite. D’altro canto anche Civitanova ha faticato moltissimo per eliminare Verona, quindi anche questa serie potrebbe essere più emozionante di quanto gara-1 farebbe pensare: oggi però attendiamo conferme o smentite dalla diretta di Milano Civitanova…

DIRETTA MILANO CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Civitanova, torniamo a parlare dei padroni di casa meneghini. Per l’Allianz l’ottavo posto in stagione regolare sembrava essere il capolinea: soddisfazione per avere raggiunto i playoff, ma l’incrocio con Perugia era sulla carta davvero proibitivo. Ebbene, Milano è riuscita nell’impresa di battere gli umbri addirittura tre volte, compresa la decisiva gara-5 in trasferta, per raggiungere la semifinale. Adesso si cercherà di alzare ancora di più l’asticella: gara-1 è andata male, ma in fondo anche i quarti erano cominciati con una sconfitta per 3-0 in trasferta.

Diverso il discorso per la Cucine Lube Civitanova, che sul petto porta lo scudetto: la stagione è stata sotto le aspettative, sia nelle altre competizioni sia nella stagione regolare del campionato, chiusa al quarto posto. Civitanova poi si è ritrovata sull’orlo del baratro, sotto 0-2 contro Verona prima di vincere tre partite consecutive per acciuffare la qualificazione per la semifinale da affrontare adesso come favorita, perché di fronte c’è appunto Milano al posto di Perugia. Dopo due quarti così entusiasmanti, è lecito attendersi di tutto pure dalla semifinale, quindi siamo curiosi di scoprire quale sarà il verdetto della diretta di Milano Civitanova…











