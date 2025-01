DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO: BIG MATCH PER LA VETTA!

La diretta Scandicci Conegliano è chiaramente lo straordinario big match che sabato 18 gennaio si gioca alle ore 18:00 per la 19^ giornata di volley Serie A1 2024-2025: seconda contro prima al Palazzo Wanny di Firenze, la Imoco ha un bel margine sulla Savino del Bene e deve anche recuperare una partita, si avvia dunque all’ennesima vittoria della regular season ma stasera trova sulla sua strada l’avversaria dell’ultima finale scudetto, già nettamente battuta all’andata ma che ha ampi propositi di rivalsa, una realtà cresciutissima quella di Scandicci come dimostra anche il cammino che le fiorentine stanno operando in Champions League.

Probabilmente una vittoria di Conegliano, oltre a rappresentare una prova di forza, consegnerebbe alle venete il primo posto in via definitiva.ma tra le due formazioni ci sarà modo di affrontarsi anche In Coppa Italia e in Champions League. Per il momento è già tanto godersi la diretta Scandicci Conegliano e vedremo se sarà la squadra di casa a operare il grande colpo, vada come vada al momento questa è la partita di riferimento nel panorama del volley di casa nostra.

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: TUTTE LE INFO

Rai Sport HD ci offrirà la visione della diretta Scandicci Conegliano, big match anche in diretta streaming video grazie su Rai Play. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING SCANDICCI CONEGLIANO SU RAIPLAY

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO: IMOCO STRARIPANTE

Manca sempre meno alla straordinaria diretta Scandicci Conegliano: la Imoco e la Savino del Bene nel frattempo hanno sistemato la loro situazione in Champions League e viaggiano verso le prime due posizioni in Serie A1, le fiorentine devono guardarsi dal potenziale ritorno di Novara e Milano ma per il momento la situazione sorride alla squadra toscana, che dopo aver raggiunto la finale scudetto lo scorso anno vuole chiaramente ripetersi e ha il grande sogno di interrompere la striscia di Conegliano, che dura ormai da un decennio e almeno per quanto si sta vedendo non accenna a fermarsi, né a frenare.

La Imoco infatti ha intenzione di dominare ancora in campo nazionale e magari, perché no, fare il bis in Champions League: intanto ha chiuso la prima parte della stagione mettendo in bacheca Supercoppa e Mondiale per Club, ma per una società come questa si tratta solo degli antipasti e questa per Conegliano potrebbe essere l’ennesima annata che si concluderà vincendo tutto o quasi. Le possibilità ci sono, questa sera contro Scandicci un altro bel test per valutare la condizione in vista del rush finale cui ormai non manca troppo, e allora godiamoci tutti insieme, perché lo merita, questa imminente diretta Scandicci Conegliano per la Serie A1 di volley femminile.