DIRETTA/ Civitanova Modena video streaming Rai: parola a Juantorena

DIRETTA CIVITANOVA MODENA: PARLA JUANTORENA

Prima di dare la parola al campo per la diretta di Civitanova Modena, ci pare importante dare spazio a un protagonista annunciato di questa semifinale della Coppa Italia. Parliamo di Osmany Juantorena, asso nella manica di Fefè De Giorgi e vero specialista della competizione, visto che in carriera ha già messo da parte cinque successi in finale. Il capitano biancorosso, alla vigilia della sfida ha dichiarato: “Abbiamo tanta voglia di difendere a Bologna il titolo vinto lo scorso anno. Siamo approdati alla Final Four battendo per la terza volta in stagione Padova, che non era al completo e ci ha consentito di dosare le energie. Siamo contenti di esserci e di rinnovare la sfida con Modena. Sarà una gara dura contro il sestetto emiliano, soprattutto perché si tratta di un match da dentro o fuori.” Juantorena ha poi aggiunto: “Siamo in salute, ci sentiamo carichi ed è giusto avere fiducia nei nostri mezzi, ma sarebbe un grave errore sentirci con un piede già in Finale. La coccarda tricolore può essere nostra, purché si faccia un passo alla volta”. (agg Michela Colombo)

CIVITANOVA MODENA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE. IL MATCH DI COPPA ITALIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che le semifinali della Coppa Italia di volley maschile e dunque anche la sfida di oggi pomeriggio tra Civitanova e Modena saranno visibile in diretta tv su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA MODENA: SEMIFINALE BOLLENTE PER LA COPPA ITALIA

Civitanova Modena, in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 30 gennaio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 15.30. E’ col big match tra Lube e Leo Shoes che diamo il via alla Final Four della Coppa Italia di pallavolo maschile e davvero non potevamo aspettarci incontro migliore oggi, per dare il via alla fase finale di questa bellissima competizione. Pronti oggi a sfidarsi al meglio Dei cinque set per il primo pass della finalissima, due società che hanno fatto e stanno ancora facendo la storia della pallavolo italiana e internazionale, come anche della stessa Coppa Italia. Da una parte avremo oggi infatti i campioni del mondo nonché campioni in carica della Coppa Italia, i cucinieri di Fefè De Giorgi, ormai specialisti della finale e formazione in grandissime condizione. Contro ecco per la finalissima di domani sera, un club dal grandissimo blasone, ma che pure quest’anno ha vissuto alcuni momenti veramente complicati per problematiche legate alla pandemia: Modena, guidata dal Coach Giani ha comunque superato ogni avversità confermandosi tra le migliori realtà del volley italiano. Ci attende dunque una sfida veramente intensa, dove il pronostico rimane apertissimo.

DIRETTA CIVITANOVA MODENA: IL CONTESTO

Impazienti di non perderci nemmeno un minuto della diretta tra Civitanova e Modena, certo ci pare utile dare un miglio contesto a questa prima semifinale della Coppa Italia di volley maschile: come dunque i due club sono approdati a tale scontro?. Partendo dalla Lube, va detto che per la squadra di Fefè De Giorgi, la qualificazione alla Final Four della manifestazione non è stata mai messa in discussione. Campiono uscenti, i cucinieri ai quarti non hanno avuto difficoltà a superare con un netto 3-0 Padova: la squadra bianconera, priva di Shoj davvero non è riuscita ad opporre grande resistenza agli avversari, che hanno dunque staccato, per l’undicesima volta di finale il pass per le semifinali. E’ stata invece più incerta la sfida per i quarti di finale che ha visto Modena fronteggiare una Monza in grandissima forma. Benchè pure in stagione i brianzoli hanno sempre avuto ragione dei gialloblù, nel doppio scontro nel campionato di serie A1, mercoledì scorso la squadra di Giani è comunque a superare in tre set la squadra lombarda, davvero mai doma e che pure sperava davvero di realizzare l’impresa della prima qualificazione alla fase finale di Coppa della sua storia. E ora per gli emiliani è tempo di realizzare una vera impresa contro una delle formazioni più in forma a livello internazionale (imbattuta in Champions league e con un record di 8 successi di fila dallo scorso dicembre): chi riuscirà oggi ad accedere alla finalissima?



