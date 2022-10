Diretta Civitanova Modena/ Streaming video Rai: sfida di lusso! (volley SuperLega)

DIRETTA CIVITANOVA MODENA: BIG MATCH NELLE MARCHE!

Civitanova Modena viene diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Ilaria Vagni: alle ore 18:00 di domenica 16 ottobre l’Eurosuole Forum apre le sue porte sul big match nella 3^ giornata di volley SuperLega 2022-2023. Una partita molto interessante: entrambe le squadre ci arrivano con 4 punti in classifica, abbiamo una vittoria e una sconfitta con la Lube che incredibilmente ha perso in casa contro Padova una settimana fa, dopo aver travolto Taranto all’esordio secondo gli ampi pronostici della vigilia.

Modena invece ha perso la prima partita, curiosamente contro Padova e sempre al tie break; poi si è rifatta con una brillante vittoria contro Piacenza. Al momento è presto per tracciare bilanci, ma sicuramente ritroveremo queste due squadre in un contesto di playoff e attualmente entrambe giocano per il primato in classifica: vedremo quello che succederà nella diretta di Civitanova Modena, aspettando che la partita dell’Eurosuole Forum prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi portanti di una sfida che rappresenta una delle parti migliori di quanto la SuperLega odierna possa offrire.

DIRETTA CIVITANOVA MODENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Modena sarà affidata a Rai Sport + HD: l’appuntamento con la partita di SuperLega sarà dunque in chiaro per tutti, selezionando il canale 58 del telecomando ma anche avvalendosi della mobilità, fornita dalla stessa televisione di stato attraverso il sito di Rai Play o la sua relativa app. In alternativa, e questo vale per l’intero campionato di volley maschile, il match sarà garantito in diretta streaming video dal portale Volleyballworld.net: in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA MODENA: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà interessante vivere la diretta di Civitanova Modena: due squadre e due società che naturalmente hanno scritto la storia del nostro volley, la Lube anche quella più recente visto che ha vinto gli ultimi tre scudetti e ha intenzione di fare poker, ma soprattutto è quasi sempre riuscita ad arrivare in fondo anche alla Champions League. Per Modena le cose sono diverse: l’ultimo tricolore è del 2016 e la data corrisponde anche all’ultima finale raggiunta.

Sappiamo che negli ultimi anni la società emiliana ha avuto qualche problema economico che ha portato a un ridimensionamento delle sue ambizioni ma chiaramente la piazza è leggendaria, e andare a giocare per questi colori rappresenta sempre e comunque un motivo di orgoglio. Ragione per cui Modena è rimasta comunque competitiva, anche se non ai massimi livelli; vedremo cosa succederà tra qualche ora, ma di sicuro non vediamo l’ora di assistere alla diretta di Civitanova Modena…

