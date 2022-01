Diretta Zaksa Civitanova/ Streaming video tv: in casa dei campioni (Champions League)

DIRETTA ZAKSA CIVITANOVA: CONTRO I CAMPIONI!

Zaksa Civitanova, in diretta dall’Hala Azoty di Kedzierzyn-Kozle alle ore 18:00 di mercoledì 12 gennaio, è una grande sfida per l’edizione 2021-2022 di volley Champions League: si gioca infatti il match che sulla carta definirà il primo posto nel gruppo C, ma soprattutto la Lube fa visita ai campioni in carica, nel tentativo anche di vendicare la bruciante eliminazione dello scorso anno. Cresciuto in maniera esponenziale, lo Zaksa nella passata stagione ha comunque stupito chiunque riuscendo a salire sul tetto d’Europa, e ora punta chiaramente a confermarsi volendo battere Civitanova per dare un segnale forte.

La Lube dal canto suo si presenta a questo appuntamento con il primo posto in classifica, anche se al momento è per un solo set di differenza: 6-0 per i marchigiani il record, i polacchi invece hanno lasciato per strada un parziale nella vittoria contro il Lokomotiv Novosibirsk. Ad ogni modo questo è un partitone, e allora noi non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Zaksa Civitanova; mentre aspettiamo che le due squadre scendano in campo possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che possono essere legati a questa partita.

DIRETTA ZAKSA CIVITANOVA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la diretta tv di Zaksa Civitanova, ma la partita di Champions League sarà comunque visibile dagli appassionati: come sappiamo, i diritti sul torneo di volley sono stati acquisiti dal broadcaster Discovery Plus e dunque sarà questa piattaforma a fornire le immagini del match. Naturalmente bisognerà essere abbonati al servizio, che è a pagamento; a quel punto avrete accesso alla diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ZAKSA CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Zaksa Civitanova si presenta davvero interessante: i polacchi sono i campioni in carica e difendono il titolo vinto l’anno scorso in Champions League, quando erano riusciti ad avere ragione di avversarie che sulla carta avevano qualcosa in più. Tra queste come detto anche la Lube, poi Trento in finale; nel frattempo però lo Zaksa ha perso il suo allenatore Nikola Grbic, che è tornato in Italia per guidare Perugia – possibile un incrocio in futuro in questa Champions League –e che ha lasciato la panchina al rumeno Gheorghe Cretu, che due anni fa ha vinto la Supercoppa di Russia.

Certamente quella polacca è ancora una squadra temibile e che può arrivare fino in fondo; Civitanova dovrà allora dimostrare di potersela giocare, certamente si parte ad armi pari ma una vittoria ottenuta alla Hala Azoty da parte della Lube sarebbe, a proposito di segnali forti di cui si parlava in precedenza, un bel messaggio non soltanto per lo Zaksa ma anche a tutte le altre pretendenti alla vittoria della Champions League 2021-2022. Tra poco si gioca, speriamo che la squadra marchigiana riesca a fare il colpo grosso…



