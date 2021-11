DIRETTA/ Civitanova Modena video streaming Rai: parla Andrea Giani

DIRETTA CIVITANOVA MODENA: PARLA GIANI

Mentre ci stiamo avvicinando alla diretta di Civitanova Modena, possiamo fare un passo indietro a domenica scorsa per leggere le dichiarazioni di Andrea Giani al termine della partita vinta dalla sua Leo Shoes PerkinElmer Modena sul campo di Ravenna, un classico derby dell’Emilia Romagna: “Stiamo iniziando a trovare il nostro modo di stare in campo, ma abbiamo commesso troppi errori in attacco e questo non mi piace. A prescindere da quanto possiamo essere forti non dobbiamo abbassare la nostra concentrazione, dobbiamo alzare il livello di gioco, alzare la qualità delle nostre giocate.

DIRETTA/ Casalmaggiore Vallefoglia (risultato finale 3-0): match chiuso!

La trasferta in Finlandia è lunga e impegnativa, ci darà modo di stare tanto insieme e crescere ancora”, aveva dichiarato Giani per il sito Internet ufficiale della società, facendo riferimento nel finale alla partita di Coppa Cev. Adesso però, con tutto il rispetto del Sastamala, c’è una partita molto più affascinante alla quale pensare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Taranto Padova (risultato finale 3-0) streaming: vittoria netta! Serie A1

DIRETTA CIVITANOVA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Modena sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, perché la televisione di Stato si è aggiudicata due partite per ogni giornata del campionato di Superlega. Di conseguenza, Civitanova Modena sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

SFIDA DI GRANDE PALLAVOLO!

Civitanova Modena, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Marco Zavater, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 14 novembre 2021, presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per la sesta giornata d’andata della Superlega di volley maschile. Ci attende dunque una domenica con la grande pallavolo, perché la diretta di Civitanova Modena è naturalmente un evento imperdibile per tutti gli appassionati, considerato il blasone di entrambe le formazioni.

Alessandro Graziani e Letizia Paternoster/ "Pechino Express insieme? Magari..."

Uno sguardo alla classifica ci indica che, a dire il vero, la primissima parte di stagione non ha visto la Cucina Lube Civitanova e la Leo Shoes PerkinElmer Modena del tutto convincenti, con difficoltà soprattutto per gli emiliani (che d’altronde hanno giocato ben due partite in meno rispetto a Civitanova e anche per questo motivo sono dietro). La grande classica di oggi potrebbe dare una svolta, ma logicamente questo sarà vero solo per chi oggi riuscirà a vincere: che cosa succederà quindi in Civitanova Modena?

DIRETTA CIVITANOVA MODENA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Civitanova Modena, abbiamo già indicato che la grande classica di oggi sarà pure una partita molto delicata per marchigiani ed emiliani, perché chi dovesse perdere stasera si troverebbe in una posizione decisamente scomoda. La Lube arriva dall’anticipo della partita contro Monza che da calendario sarebbe stata in programma a dicembre, l’inizio di stagione di Civitanova tuttavia non è stato brillante, come abbiamo visto in Supercoppa Italiana oppure in occasione della sconfitta contro Trento, dunque vincere sarebbe una necessità oggi.

Un colpaccio a Civitanova avrebbe d’altronde un valore immenso per Modena, la cui stagione di Superlega è cominciata in salita fin dalla sconfitta contro Monza nella prima giornata. Il bilancio è di due vittorie e altrettante sconfitte (già osservato il turno di riposo), la vittoria in casa di Ravenna nel derby di domenica scorsa è stato un toccasana ma da solo non basta. Modena sarà capace di fare l’impresa oppure tornerà a navigare in bassa classifica?



© RIPRODUZIONE RISERVATA