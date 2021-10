Diretta Monza Modena/ Streaming video Rai: grande attesa per Giani e Ngapeth!

DIRETTA MONZA MODENA: BIG MATCH PER LA PRIMA GIORNATA

Monza Modena, diretta dagli arbitri Puecher e Cerra, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 10 ottobre 2021 per la Serie A1: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Siamo alla prima giornata del campionato della Superlega e subito per il campionato 2021-22 ci si para davanti una sfida di grandissimo prestigio come è quella tra Monza e Modena e a cui non vediamo l’ora di dare assoluto spazio. Padrona di casa al debutto la squadra brianzola, che da vera sorpresa nella scorsa stagione della Serie A1 (con tanto di semifinale scudetto) punta quest’anno a confermarsi come big del campionato.

Diretta/ Busto Arsizio Monza (risultato finale 3-1) streaming video: vince la Unet

E certo è in cerca di gran colpaccio contro le altre grandi della Superlega, in primis come Modena. La formazione di Katie Pedrini, dopo un 2020 difficile, si è enormemente rafforzata durante l’estate e pure oggi sarà in campo con talenti di grandissimo spessore, pronta a risalire la china. La squadra emiliana non vede poi l’ora di rivedere il proprio pubblico al PalaPanini: e chissà che pure possa arrivare qualche trofeo dopo un poco di digiuno. In ogni caso Giani punta a stupire ancora un volta la platea: a partire naturalmente dalla diretta Monza Modena di questa sera.

DIRETTA/ Padova Civitanova (risultato finale 0-3) video Rai: ospiti in scioltezza

DIRETTA MONZA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Modena sarà trasmessa da Rai Sport + HD, un canale che dunque sarà accessibile a tutti gli appassionati – numero 57 del digitale terrestre – e con la possibilità di assistere alla partita anche in assenza di un televisore, in diretta streaming video collegandosi al sito o all’app ufficiali di Ray Play con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Il portale www.legavolley.it fornirà invece le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Conegliano Novara (risultato finale 3-1) video Rai 2: Courtney decisivo!

DIRETTA MONZA MODENA: IL CONTESTO

Siamo davvero impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Monza e Modena, match del primo turno della Serie A1, che pure vede subito sotto ai riflettori due delle formazioni più attese di questa nuova stagione. Lo abbiamo detto prima: dopo una stagione super nel 2020, la VeroVolley punta a confermarsi tra le grandi della Superlega, affidandosi ancora a Massimo Eccheli in panchina e rinvigorendo ulteriormente la sua rosa. Durante l’estate la società si è ben mossa nel mercato: salutato Lanza, pure il club ha accolto un opposto di gran talento come è Grozer, punto fermo della nazionale tedesca e pure è arrivato a dare forza e qualità a muro e attacco anche Grozdanov, di ritorno da un paio di ottime stagioni con Ravenna.

Pure abbiamo detto che non solo il Monza si è rafforzato: anche Modena ha fatto i giusti compiti durante gli ultimi mesi estivi. Anzi la presidentessa Pedrini è riuscito il colpaccio Earvin Ngapeth: la squadra emiliana ha riabbracciato il campione francese, fresco di oro olimpico, e giocatore sempre in grado di fare la differenza, pronto a riportare in alto i gialloblu. In aggiunta non dimentichiamo che a disposizione di Giani vi è anche l’opposto Nimir Abdel Aziz, tra i migliori marcatori della Serie A1 degli ultimi anni e un giocatore di valore indiscutibile come Leal, strappato a Civitanova: insomma siamo di fronte a una rosa che promette scintille, oltre che trofei. E che certo non vediamo l’ora di scoprirla in campo: specie contro un club di valore come è quello brianzolo. Sarà oggi serata magica per gli appassionati di volley!



© RIPRODUZIONE RISERVATA