Diretta Civitanova Monza/ Streaming video tv: prima semifinale Supercoppa volley!

Civitanova Monza, in diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 23 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 15.15. Si accende la Supercoppa di volley maschile Superlega e prima sfida che ci si farà davanti nel caldissimo palazzetto marchigiano è la diretta tra Civitanova e Monza, prima semifinale del primo torneo per la stagione 2021-22.

In questo fine settimana si mette in palio la prima coppa della stagione e certo i cucinieri di Gianlorenzo Blengini sono impazienti di festeggiare tale importante traguardo tra le mura di casa. A mettere subito in difficoltà la Lube, vice campione in carica, è però la Vero Volley di Mister Eccheli, vera mina vagante del torneo. Chiusa la stagione 2020-21 della Superlega con il quarto posto, per la prima volta i lombardi arrivano a giocarsi una Supercoppa: l’entusiasmo è alle stelle, ma vedremo se basterà per mettere in scacco Civitanova.

DIRETTA CIVITANOVA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Monza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando): la tv di stato infatti si è assicurata la trasmissione in chiaro di tutte le sfide della Supercoppa di volley maschile, compresa ovviamente questa prima semifinale. Questo di conseguenza significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Civitanova e Monza, attesa prima semifinale della Supercoppa di volley maschile, pure ci pare necessario anche vedere come le due squadre approdano a tale turno. Come abbiamo riferito padroni di casa sono i cucinieri di Blengini, pure vice campioni in carica per il torneo e vincitori dello scudetto nello scorsa stagione: la squadra marchigiana pure non ha cominciato al meglio la sua stagione.

In appena due giornate del campionato di Superlega la Lube ha incassato un sonoro successo contro Padova al primo turno, ma solo pochi giorni fa è caduta incredibilmente in fallo contro Piacenza, vincente per 3-2 al termine di una partita al cardiopalma. Pure Monza non si è rivelata impeccabile in avvio di stagione: Eccheli e i suoi ragazzi pure hanno ben debutto in campionato contro Modena, ma sono di ritorno da una pesante sconfitta, patita contro Milano nel derby. I due KO però non dicono molto delle formazioni che oggi saranno in campo: sulla carta la Lube rimane sempre la prima indiziata alla vittoria della Supercoppa, ma Monza può certo giocarsi le sue carte questo pomeriggio. Chissà che accadrà!

