DIRETTA CIVITANOVA PADOVA: IL VOLTO NUOVO!

Parlando ancora della diretta di Civitanova Padova torniamo dunque sull’addio di Gianlorenzo Blengini, a dire il vero avvenuto già lo scorso aprile tanto che la stagione era stata conclusa dal suo assistente Romano Giannini. In un primo momento si era pensato che quest’ultimo fosse destinato a guidare la Lube anche in questa nuova stagione, invece la società ha scelto diversamente: lo stesso Giannini si è detto maggiormente a suo agio nel ruolo di secondo e così l’allenatore di Civitanova è Giampaolo Medei, già vice di Daniele Bagnoli a Modena e poi sedutosi sulle panchine estere di Tours e Resovia, mentre in Italia ha guidato Latina.

Ora, Medei e Blengini hanno lavorato insieme: infatti nel 2016 il primo era stato assistente del secondo nella spedizione olimpica dell’Italia, che a Rio de Janeiro non aveva spezzato la maledizione ma aveva comunque vinto una splendida medaglia d’argento, che ci aveva fatto pensare che il nostro momento potesse davvero essere vicino. Due Giochi più tardi dobbiamo purtroppo parlare di risultati anche peggiori e di una medaglia d’oro che ancora non è arrivata, Medei intanto si siede sulla panchina di Civitanova ed è pronto a fare il suo, riportando in alto una Lube che ha bisogno di ritrovare smalto. (agg. di Claudio Franceschini)

CIVITANOVA PADOVA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Padova, trattandosi dell’anticipo per la prima giornata, è la partita che sarà trasmessa per il turno di apertura della nuova SuperLega: come sempre il volley maschile è sulla televisione di stato, nello specifico il canale sarà Rai Sport HD (numero 58 del telecomando) ricordando l’alternativa del sito ufficiale o dell’applicazione di Rai Play. Inoltre Civitanova Padova potrà essere seguita in diretta streaming video anche sulla piattaforma Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY CIVITANOVA PADOVA

RIPRENDE LA STAGIONE!

La diretta Civitanova Padova inaugura finalmente, alle ore 20:30 di sabato 28 settembre presso l’Eurosuole Forum, la SuperLega 2024-2025: è questo l’anticipo della prima giornata nel campionato che prende il via sulla scia dello scudetto vinto da Perugia la scorsa primavera, una stagione che riparte con le stesse premesse e cioè un torneo composto da 12 squadre con le consuete big che, almeno sulla carta, dovrebbero giocarsi il titolo salvo incursioni a sorpresa. A dire il vero la stagione è cominciata settimana scorsa con la Supercoppa, ma la diretta Civitanova Padova presenta due squadre che non erano presenti a Firenze; dunque, esordio per entrambe questa sera.

Sicuramente sotto i riflettori finisce la Lube, che viene da una stagione poco esaltante: Civitanova infatti ha deluso le aspettative non riuscendo a mettere alcun trofeo in bacheca, addirittura ai playoff di SuperLega è stata eliminata al primo turno e ha dovuto accontentarsi di arrivare a staccare il pass per la Challenge Cup, magra consolazione per una squadra abituata a giocare la Champions League. Adesso però vedremo cosa succederà in questa prima partita, per saperne di più approfondiamo qualche tema legato alla diretta Civitanova Padova.

DIRETTA CIVITANOVA PADOVA: LA LUBE SI RILANCIA

La diretta Civitanova Padova dunque inaugura la SuperLega: volti nuovi in casa Lube a cominciare dall’allenatore, perché Gianlorenzo Blengini dopo un ciclo ottimo, ma con un calo inesorabile, aveva già lasciato la guida tecnica e così la società ha messo sotto contratto Giampaolo Medei, che era reduce da due stagioni in Polonia. Il primo dato importante sarà dunque questo, ovvero scoprire in che modo Civitanova performerà con un nuovo allenatore; l’esempio di Trento, che ha immediatamente vinto la Champions League con Fabio Soli, può essere indicativo e positivo ma ogni storia fa chiaramente a sé.

Dall’altra parte della rete questa sera abbiamo Padova, una squadra che l’anno scorso si è salvata in maniera abbastanza tranquilla e per un certo periodo, sfruttando ovviamente la classifica corta, ha cullato l’idea di qualificarsi per i playoff; è una realtà in crescita che però appare ancora lontana dalle big e anche quest’anno molto probabilmente dovrà innanzitutto porsi come obiettivo quello di rimanere in SuperLega, magari approfittando di qualche scivolone delle rivali per sognare. Lo scopriremo strada facendo, e la prima tappa di questo percorso è la diretta Civitanova Padova.