Diretta Civitanova Perugia/ Streaming video Rai: finale Coppa Italia volley

Civitanova Perugia, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), è la grande finale di Coppa Italia 2021 di volley maschile: appuntamento dunque con la grande pallavolo alle ore 18.00 di stasera, domenica 31 gennaio. Il duello ormai ‘eterno’ conoscerà dunque un nuovo capitolo: la diretta di Civitanova Perugia infatti metterà in palio per l’ennesima volta un trofeo, la Final Four di questa edizione della Coppa Italia non smentisce la tradizione recente del nostro volley, che vede la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Conad Perugia dominanti sulla concorrenza e di conseguenza grandi rivali per tutti i titoli più importanti, come è senza dubbio la Coppa Italia, a maggior ragione dopo che la scorsa stagione è stata cancellata sul più bello a causa del Covid. Anche adesso si deve fare di necessità virtù e gli spalti vuoti non piacciono a nessuno, ma lo spettacolo è comunque garantito: che cosa ci riserverà questa volta Civitanova Perugia?

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Perugia, grande finale della Coppa Italia 2021 di volley maschile, sarà naturalmente disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: IL CONTESTO

La diretta di Civitanova Perugia ci offrirà dunque una sfida stellare tra due formazioni in forma straordinaria, come la Lube e la Sir Safety hanno dimostrato anche nelle due semifinali di ieri pomeriggio, che hanno aperto la Final Four della Coppa Italia 2021 a Casalecchio di Reno. Da spettatori neutrali, avremmo anzi preferito un maggiore equilibrio, ma la verità è che Civitanova è stata nettamente superiore a Modena nella prima sfida, terminata con il risultato finale di 3-0 in favore dei cucinieri marchigiani (parziali 27-25, 25-22, 25-21), e lo stesso discorso si può fare anche per la partita dominata da Perugia contro Trento, che la Sir Safety ha conquistato con il punteggio di 3-0 e parziali di 25-19, 25-14, 25-17, che raccontano in questo caso un dominio a dir poco impressionante. Le due squadre più forti sono dunque giunte in finale, su questo non ci sono dubbi: per una sfida equilibrata l’appuntamento sarà stasera, oppure a sorpresa Civitanova Perugia vedrà una delle due compagini dominare la grande rivale? Ce lo dirà il campo della Unipol Arena, l’attesa è già altissima…



