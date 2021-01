Diretta Perugia Trento/ Streaming video Rai: ultimo pass per la finale di Coppa!

DIRETTA PERUGIA TRENTO: BIG MATCH PER LE SEMIFINALI DI COPPA

Perugia Trento, in diretta dall’Unipol arena di Casalecchio di Reno, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 30 gennaio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. E’ con la diretta tra Perugia e Trento, match dei più prestigiosi, che si chiude il quadro delle semifinali per la Coppa Italia: in palio, tra due squadre in ottime condizioni e vere protagoniste del primo campionato nazionale come pure delle prime competizioni europee, c’è l’ultimo pass che vale la finalissima, prevista sempre in terra emiliana solo domani pomeriggio. Il match come dicevamo è dei più prestigiosi: da una parte ecco la Sir, finalista nelle ultime 3 edizioni della Coppa Italia e formazione leader assoluta nel primo campionato della Superlega. Di contro Trento di Lorenzetti, che nonostante le tante problematiche vissute in questa prima parte della stagione, legate al coronavirus, pure sta regalando grandissime soddisfazione ai suoi fan specie negli ultimi mesi: la Diatec ha infatti messo alle spalle un record di ben 16 successi di fila (l’ultimo KO risale a novembre) e pare prontissima a strappare il pass per l’ottava finale di Coppa della sua storia.

PERUGIA TRENTO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH DI COPPA ITALIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che le semifinali della Coppa Italia di volley maschile e dunque anche la sfida di questa sera tra Perugia Trento saranno visibile in diretta tv su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA TRENTO: IL CONTESTO

Nella trepidante attesa di dare il via alla diretta tra Perugia e Trento, semifinale della Coppa Italia, che per protagonisti e spettacolo vale quanto una finalissima, ci pare opportuno andare a dare un contesto più preciso alla sfida di questa sera. Abbiamo parlato della Sir infatti come una delle squadre più in forma: per gli umbri di Heynen dopo tutto in campionato si contano 17 successi su 20 partite disputate e pur in Europa Perugia si è rivelata squadra temibile. Pure per i quarti di finale di Coppa Italia, si può dire che gli uomini di Heynen hanno sudato le proverbiali sette camicie contro una Ravenna davvero mai doma. In 4 set la Sir ha comunque strappato il suo pass per la semifinale e quanto occorso solo mercoledì scorso non deve trarci in inganno sulle reali ambizioni e possibilità del club umbro. Pareva invece più complicata sulla carta la sfida per i quarti di finale tra Trento e Milano, l’atteso derby delle polizze. Benché la formazione milanese abbia dato davvero tutto in campo, pure mercoledì scorso, la vittoria di Mister Lorenzetti non è apparsa mai in discussione: la Diatec fin da subito è apparsa nettamente più in condizione degli avversari e in appena 76 minuti la squadra gialloblu ha strappato quello che l’accesso alla Final Four, per la dodicesima stagione consecutiva. Stasera siamo sicuri che ci attenderà un match superlativo: meglio non farcelo scappare.



