DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA/ Video streaming Rai: parole marchigiane (Supercoppa, oggi 1 novembre 2023)

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: PAROLE MARCHIGIANE

Mentre si avvicina la diretta di Civitanova Perugia, rileggiamo alcune dichiarazioni marchigiane dopo la semifinale che la Lube ha vinto ieri contro Piacenza. Il libero Fabio Balaso ha dichiarato: “Speriamo che l’epilogo della finale di domani (oggi, ndR) con Perugia sarà diverso rispetto a quello dell’edizione dell’anno scorso. Nella semifinale di stasera (ieri, ndR) con Piacenza abbiamo giocato molto bene, soprattutto nella fase di cambio palla. Siamo stati bravi a rimanere concentrati su quello che c’era da fare nella nostra metà campo. Ora testa alla finale”.

Questo invece era stato il commento dello schiacciatore bulgaro Alex Nikolov: “Siamo contentissimi per questa vittoria ottenuta in tre set contro una squadra molto forte come Piacenza, che è piena zeppa di giocatori straordinari. Non guardo al mio tabellino personale, la nostra è stata una grande prova di squadra. Domani (oggi, ndR) scenderemo in campo per vincere la Supercoppa”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA

La diretta tv di Civitanova Perugia sarà garantita per tutti in chiaro su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando. Questo significa naturalmente che sarà disponibile tramite sito o app di Rai Play anche la diretta streaming video di Perugia Civitanova, la quale sarà inoltre disponibile, tuttavia tramite abbonamento, anche sul portale di Volleyballworld.tv.

LA FINALE DI SUPERCOPPA

Civitanova Perugia, in diretta dal Biella Forum naturalmente della città piemontese, che ospita la Final Four, sarà la finale della Supercoppa italiana di volley maschile in programma per le ore 17.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 1 novembre 2023. Si assegna dunque il primo titolo della stagione e sarà subito un grande classico della pallavolo italiana, perché naturalmente la diretta di Civitanova Perugia costituisce la sfida che più di ogni altra ha caratterizzato le stagioni più recenti del nostro volley.

Eppure, in un certo senso vedere in finale la Cucine Lube Civitanova e la Sir Susa Vim Perugia costituisce un “ribaltone” per questa Supercoppa Italiana, perché nella scorsa stagione lo scudetto andò a Trento, mentre la Coppa Italia fu vinta da Piacenza. Ieri tuttavia Civitanova ha vinto contro gli emiliani la propria semifinale e Perugia ha fatto lo stesso contro i campioni d’Italia, quindi ecco spiegato il perché oggi per il titolo si affronteranno marchigiani e umbri. La sfida sarà certamente stuzzicante, chi avrà la meglio nella diretta di Civitanova Perugia?

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Civitanova Perugia, abbiamo già spiegato perché si affrontano Lube e Sir Safety in questa finale della Supercoppa Italiana 2023 di volley. La partecipazione si deve naturalmente al fatto che i marchigiani furono finalisti scudetto nella scorsa primavera, pur sconfitti da Trento, mentre gli umbri si sono garantiti il posto in Supercoppa vincendo la stagione regolare della scorsa Superlega, con un cammino trionfale che però divenne in seguito una cocente delusione perché Perugia “scoppiò” sul più bello, sia in Champions League sia nei playoff scudetto.

Quanto alle attuali condizioni di forma di Civitanova e Perugia, naturalmente segnali importanti sono arrivati grazie alle vittorie di ieri nelle due semifinali, per il resto potremmo dire che gli umbri ci arrivano meglio avendo vinto finora due partite su due in campionato, mentre per Civitanova abbiamo una vittoria e una sconfitta. Siamo però soltanto all’inizio dell’attività dei club, quindi è presto per fare bilanci. Inoltre c’è il fascino della sfida secca: che cosa ci dirà la diretta di Civitanova Perugia?











