DIRETTA TRENTO PERUGIA/ Video streaming Rai: ci sono ben 51 precedenti (Supercoppa 2023, 31 ottobre)

DIRETTA TRENTO PERUGIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Trento Perugia ci consegna la bellezza di 51 precedenti: anche da questo dato si capisce quale sia l’hype che circonda questa prima semifinale di Supercoppa volley 2023. Abbiamo già ricordato come le due squadre si siano affrontate anche nella semifinale della passata stagione: a spuntarla era stata Perugia che aveva vinto al tie break, poco dopo la Sir Safety aveva anche vinto la partita più importante di tutte, vale a dire la finale del Mondiale per club per 3-1. L’anno scorso in quattro incroci ha sempre vinto Perugia, che per due volte ha avuto bisogno del trie break.

Trento non batte i Block Devils da un 3-2 esterno di Champions League, era la semifinale di andata con sfida che si era poi risolta con il golden set vinto dall’Itas, poi purtroppo battuta in finale. Da ricordare poi che la diretta di Trento Perugia ci aveva fatto compagnia anche nella Supercoppa 2021: anche in quell’occasione era semifinale ma stavolta l’Itas si era imposta con un netto 3-0. In totale Perugia ha vinto 107 set contro i 92 di Trento e ha anche 4512 punti contro 4392 subiti; il dato più importante, quello ovviamente relativo alle vittorie, vede la Sir Safety in vantaggio 28-23, con conto portato dalla sua parte grazie alla striscia ancora aperta di cinque affermazioni nei confronti della Itas. (agg. di Claudio Franceschini

DIRETTA TRENTO PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Perugia, come tutta la programmazione della Supercoppa volley 2023, sarà trasmessa sulla televisione di stato: nello specifico il canale è Rai Sport che trovate al numero 57 del vostro telecomando, e che vi fornirà la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video grazie al sito Rai Play, che non comporta costi aggiuntivi, o alla relativa applicazione. La partita sarà poi garantita anche dal portale Volleyballworld.net, sempre in mobilità, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI TRENTO PERUGIA SU RAIPLAY

TRENTO PERUGIA: LA PRIMA SEMIFINALE DI SUPERCOPPA!

Trento Perugia si gioca in diretta dal PalaBiella, alle ore 17:30 di martedì 31 ottobre: è la prima semifinale di Supercoppa volley 2023, viene dunque assegnato il primo trofeo stagionale della nostra pallavolo maschile in una kermesse che si concluderà domani e andrà in scena nella città piemontese. Perugia apre dunque la difesa di un titolo che l’anno scorso aveva conquistato a Cagliari; i Block Devils inaugurano la loro stagione sapendo di doversi riscattare, perché il loro 2022-2023 era partito alla grande ma poi si è perso in tante difficoltà e parecchie delusioni.

Trento invece ha fatto il grande colpo, tornando finalmente a vincere lo scudetto; dal canto suo la Itas sa fin troppo bene che ripetersi sarà parecchio complicato perché la concorrenza è davvero tosta e agguerrita, ma intanto ha tutto per farlo. Vedremo dunque cosa succederà tra poche ore nella diretta di Trento Perugia, aspettando che si giochi possiamo fare un rapido excursus attraverso quelli che potrebbero essere i temi principali legati alla prima semifinale della Supercoppa volley 2023, un appuntamento atteso ed entusiasmante.

DIRETTA TRENTO PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Si giocherà tra poco per la diretta di Trento Perugia, e dunque bisogna dire che questa partita ricalca la semifinale che avevamo visto un anno fa nella Supercoppa volley: del resto sappiamo fin troppo bene che Itas e Sir Safety sono tra le grandi corazzate della nostra pallavolo e che dunque ormai da qualche anno partecipino regolarmente alle fasi finali delle competizioni, rendendosi peraltro protagoniste anche in Champions League (anche se da questo punto di vista si potrebbe certamente fare un discorso a parte).

Ricordiamo che la vincente di questa prima semifinale si accomoderà poi per scoprire chi dovrà sfidare domani tra Civitanova e Piacenza; lo scopriremo anche noi, intanto nella diretta di Trento Perugia sarà davvero complicato stabilire a priori chi riuscirà a spuntarla perché si tratta di due ottime squadre, ognuna con elementi più che validi per prevalere sull’altra. Non resta quindi che affidarsi al taraflex del PalaBiella dove tra poche ora ci sarà fornita la risposta e conosceremo la prima finalista di Supercoppa volley 2023.











