DIRETTA CIVITANOVA PIACENZA/ Video streaming Rai: ottavo incrocio tra le due squadre

DIRETTA CIVITANOVA PIACENZA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Civitanova Piacenza sono appena 7: decisamente pochi, ma va ricordato che la You Energy è stata fondata soltanto cinque anni fa e ha disputato il suo primo campionato di sempre in Serie A2, ottenendo subito la promozione. Non ci sono stati incroci ai playoff o in Coppa Italia, di conseguenza tutti i match che riguardano la diretta di Civitanova Piacenza sono di regular season: il bilancio è nettamente in favore della Lube che ha vinto sei volte, curiosamente però l’unica vittoria della Gas Sales è arrivata all’Eurosuole Forum (dove Civitanova ha ottenuto due successi).

Vittoria che è avvenuta nella scorsa regular season (partita di andata) al tie break, con Piacenza che ha inseguito e impattato nel secondo e quarto set per poi ottenere il successo per 15-12 nel parziale decisivo. Le altre partite come detto le ha vinte Civitanova: le due in casa sono arrivate con il risultato di 3-0 e 3-1, in trasferta invece la Lube ha ottenuto un doppio 0-3, un 1-3 e un successo al tie break nella partita di andata della SuperLega in corso. Dunque sono 20 i set vinti da Civitanova a fronte dei 7 di Piacenza, mentre i punti totali sono 633 a 574 sempre in favore dei marchigiani. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CIVITANOVA PIACENZA VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Piacenza sarà affidata alla televisione di stato: l’appuntamento per questa partita di volley è dunque su Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 58 del telecomando e naturalmente anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play o installandone la relativa app. Inoltre sul portale Volleyballworld.net sono fornite tutte le partite della SuperLega in diretta streaming video, ma in questo caso per accedere alle immagini bisognerà aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CIVITANOVA PIACENZA SU RAIPLAY

CIVITANOVA PIACENZA: UNA BELLA SFIDA!

Civitanova Piacenza viene diretta dagli arbitri Vittorio Zanussi e Umberto Carcione: si gioca all’Eurosuole Forum alle ore 18:00 di domenica 19 febbraio e il match è valido per la 20^ giornata nel campionato di volley SuperLega 2022-2023. È la terzultima giornata di regular season, quindi si può iniziare a parlare concretamente di playoff: Civitanova ha una partita in meno (recupererà contro Siena nella prossima settimana) e virtualmente non è ancora qualificata alla post season pur se la giocherà, dovendo però fare attenzione a non perdere di vista un quarto posto che garantirebbe il fattore campo nel primo turno.

Piacenza invece è reduce dalla vittoria su Milano, che ha permesso di agganciare la stessa Lube in quarta posizione: dunque possiamo considerare questo match uno spareggio per la quarta piazza, con la possibilità che Verona e Monza (ma anche l’Allianz) si inseriscano nella lotta. Vedremo quello che succederà, certamente sarà molto interessante assistere alla diretta di Civitanova Piacenza che non possiamo considerare una partita scontata; aspettando che si giochi proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dal tardo pomeriggio all’Eurosuole Forum, sperando che si tratti di un bel match.

DIRETTA CIVITANOVA PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta di Civitanova Piacenza bisogna dire che è parecchio strano trovare la Lube ancora non qualificata aritmeticamente ai playoff con tre turni da giocare; vero che la partita in meno risulterebbe determinante in tal senso, vero anche che in questa regular season Civitanova ha fatto parecchia fatica e infatti ha 10 vittorie in 18 partite, poche per il suo status, e ancora oggi potrebbe rischiare di trovarsi addirittura ottava in classifica, il che significherebbe affrontare subito Perugia nel primo turno dei playoff. Chiaramente in queste tre gare Civitanova può blindare il quarto posto, ma sa anche che al 99% non potrà migliorarlo: battere Piacenza diventa comunque un obbligo.

La Gas Sales invece sta facendo bene, ovviamente con le debite proporzioni: 10 vittorie e 9 sconfitte, Piacenza si è dimostrata una squadra capace di grandi imprese (si vedano le vittorie di Verona e soprattutto Trento) ma anche di rovesci inspiegabili, come il ko interno contro una Siena che in tutta la SuperLega ha vinto cinque partite ed è andata a imporsi in Emilia. A oggi questa diretta di Civitanova Piacenza rappresenterebbe l’incrocio nei quarti di finale dei playoff e anche per questo la dobbiamo seguire con occhio attento, vedremo se la Lube saprà fare il passo ulteriore o se la Gas Sales timbrerà la vittoria del sorpasso…











