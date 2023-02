Diretta Perugia Piacenza/ Streaming video Rai: Sir Safety inarrestabile (SuperLega)

DIRETTA PERUGIA PIACENZA: CHI FERMERÀ LA CAPOLISTA?

Perugia Piacenza sarà diretta dagli arbitri Armando Simbari e Stefano Caretti: l’appuntamento è per le ore 18:00 di sabato 4 febbraio presso il PalaBarton, per la 18^ giornata nel campionato di volley SuperLega 2022-2023. La grande domanda è ancora aperta: chi fermerà la Sir Safety? La capolista Perugia ha battuto anche Modena e poi Milano, e viaggia ancora a punteggio pieno: con cinque partite da giocare per terminare la regular season è già aritmeticamente certa del primo posto e può davvero chiudere il percorso prima dei playoff da imbattuta.

Piacenza invece è quinta in classifica: dopo aver vinto al tie break contro Taranto ha consolidato la sua posizione, virtualmente la Gas Sales potrebbe anche andare a giocarsi la seconda piazza che dista appena 5 punti, dunque anche per gli emiliani questa partita è piuttosto importante anche se, per quanto detto sopra, sono anche basse le possibilità di uscire a punteggio pieno dal PalaBarton. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Perugia Piacenza, ora qualche riflessione sul match…

DIRETTA PERUGIA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Perugia Piacenza andrà in onda sulla televisione di stato: l’appuntamento è su Rai Sport + HD (canale 58 del telecomando), sarà infatti questa la partita che per la 17^ giornata di volley SuperLega viene trasmessa in chiaro per tutti. Ricordiamo la possibilità di seguirla anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa App che trovate sul vostro Play Store. Il match è poi disponibile in mobilità anche sul portale Volleyballworld.net, in questo caso riservato agli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PERUGIA PIACENZA SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA PIACENZA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Perugia Piacenza può dunque rappresentare la vittoria numero 18 in altrettante partite di SuperLega per la Sir Safety: una squadra dominante quella di Andrea Anastasi, che quest’anno sembra aver rotto gli indugi e infatti deve ancora andare incontro alla prima sconfitta in tutta la stagione, nella quale ha raccolto un impressionante dato di 29 vittorie in altrettante gare giocate, mettendo già in bacheca la Supercoppa e soprattutto il Mondiale per Club, spezzando un sortilegio e lanciandosi idealmente verso la Champions League.

Piacenza rimane comunque una realtà molto solida, una squadra che quasi certamente giocherà i playoff anche se al momento non si può davvero dire: la classifica di SuperLega è corta e ci dice che tra il quarto posto (condiviso con Civitanova) e il nono, che significherebbe non arrivare alla post season, ci sono appena 4 punti e Cisterna è un’avversaria che sa il fatto suo. Anche per questo dunque la diretta di Perugia Piacenza non può già essere data per persa dai ragazzi emiliani, perché naturalmente nello sport nulla è davvero mai scritto e chissà che possa arrivare il grande colpo…











