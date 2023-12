DIRETTA CIVITANOVA PRAGA/ Video streaming tv: Lube non troppo brillante in SuperLega (21 dicembre 2023)

DIRETTA CIVITANOVA PRAGA: IN SUPERLEGA

A corredo della diretta di Civitanova Praga possiamo sicuramente parlare di come la Lube stia andando in SuperLega, e il quadro che ci si presenta è molto simile a quello dello scorso anno. Dopo dieci giornate di campionato infatti Civitanova è quinta in classifica: ha 18 punti, frutto di 7 vittorie e 3 sconfitte, ma soprattutto bisogna dire che per ben tre volte ha vinto al quinto set (altrettante per 3-0, una per 3-1) e ha dunque lasciato sul piatto 3 punti comunque utili, mentre dalle sconfitte non è arrivato alcunchè visto che sono state tutte per 0-3. A proposito: Civitanova ha perso in casa contro Monza e Trento, in trasferta contro Milano, e almeno due di questi ko sarebbero stati evitabili.

Per contro però la Lube può schierare le belle vittorie, sempre ottenute al tie break, contro Perugia e Piacenza, la Gas Sales è stata battuta sabato fuori casa e questo risultato potrebbe aver infuso un po’ di fiducia nel gruppo di Gianlorenzo Blengini, che ha anche un ottimo 3-0 al PalaPanini contro una Modena che anche in virtù di quel risultato tiene alle spalle. Come noto, la squadra marchigiana ha poi raggiunto la finale scudetto l’anno scorso e punta a fare lo stesso in questa stagione, intanto però bisognerà vedere come andrà questa imminente partita di Champions League che è comunque molto importante… (agg. di Claudio Franceschini)

CIVITANOVA PRAGA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Civitanova Praga sui canali tradizionali della nostra televisione, tuttavia come già dicevamo nelle scorse settimane è la piattaforma DAZN ad essersi assicurata i diritti per trasmettere le partite della Champions League di volley maschile: di conseguenza gli abbonati a questo servizio potranno assistere alle immagini del match in diretta streaming video, attivando il loro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

CIVITANOVA PRAGA: PER PROSEGUIRE LA MARCIA

Civitanova Praga è in diretta dall’Eurosuole Forum della città marchigiana, alle ore 20:30 di giovedì 21 dicembre: siamo nel gruppo E della volley Champions League 2023-2024, è la quarta giornata e la Lube ha la grande possibilità di blindare il primo posto nel girone assicurandosi così la qualificazione diretta ai quarti di finale, un obiettivo che potrebbe anche essere considerato minimo ma che non è scontato. Fino a questo momento Civitanova è stata perfetta in Champions League: tre partite e altrettante vittorie per 3-0, di conseguenza il primo traguardo non dovrebbe sfuggire.

Chiaramente quando parliamo di una squadra come la Lube pensiamo ad un gruppo che inizia la stagione sapendo di poter arrivare in fondo; l’obiettivo a lungo termine è assolutamente quello di vincere la Champions League, il girone dunque dovrebbe essere superato senza particolari patemi e poi si vedrà cosa riserverà l’accoppiamento dei quarti di finale, ma intanto siamo interessati a scoprire se nella diretta di Civitanova Praga la squadra marchigiana continuerà il suo percorso netto in questo gruppo E.

DIRETTA CIVITANOVA PRAGA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Civitanova Praga è una partita importante per la Lube, che di fatto può archiviare il primo posto nel girone di Champions League con due giornate di anticipo e mettersi al riparo da brutte sorprese, così da potersi concentrare sulla rimonta in SuperLega; è però importante anche e soprattutto per Praga, che almeno sulla carta può correre per essere una delle migliori seconde. Al momento la squadra ceca ha 4 punti: ha vinto sul taraflex del Maaseik e poi è caduta al tie break contro l’Arcadia Galati.

È appunto seconda nel gruppo E: la possibilità di prendersi almeno un altro punto attraverso il tie break, nella diretta di Civitanova Praga, potrebbe fare la differenza anche se poi ovviamente bisognerebbe andare a vedere l’esito degli altri gironi. La Lube comunque parte nettamente favorita in questa partita, come si è visto anche nel corso della sfida di andata giocata all’Aréna Sparta; il campo confermerà o meno il pronostico, noi adesso ci mettiamo in attesa del via perché tra poche ore sarà davvero il momento di giocare il match della Champions League di volley.











