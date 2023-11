DIRETTA PRAGA CIVITANOVA/ Video streaming tv: parla Chinenyeze (Champions League volley 30 novembre 2023)

DIRETTA PRAGA CIVITANOVA: PARLA CHINENYEZE

Mentre si avvicina la diretta di Praga Civitanova, affidiamo la presentazione di questa sfida a Barthelemy Chinenyeze, il centrale della Cucine Lube Civitanova che ne ha parlato per il sito Internet della società marchigiana: “Non conosciamo ancora bene la formazione di Praga. Già nel primo match della Pool E abbiamo disputato una sfida inedita con i rumeni dell’Arcada Galati, che nel terzo set ci hanno creato qualche problema. La Cechia ha dimostrato con la sua Nazionale di proporre un ottimo volley. Tra l’altro il Lvi Praha gioca sul suo campo e ha tanti stimoli come tutti i collettivi che incontrano la Lube”.

Diretta/ Rzeszow Conegliano (risultato finale 1-3): vince ancora l'Immolo Volley!

Chinenyeze aveva poi sottolineato che “se una squadra va in Belgio e confeziona un 3-0 corsaro con il Maaseik deve avere per forza qualità nel roster. Questo rappresenta un’insidia. Dovremo rispettare i padroni di casa, senza smarrire le nostre certezze. Cercheremo di mantenere un livello alto perché veniamo da quattro vittorie consecutive tra SuperLega e Champions League, la chiave sarà evitare i cali di tensione. Affrontare una trasferta europea giovedì e sfidare i campioni d’Italia dell’Itas Trentino domenica non sarà facile. Il calendario è questo e dovremo dare il massimo pensando una gara alla volta”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Scandicci Eczacibasi (risultato finale 3-1): vince la Savino! (oggi 29 novembre 2023)

DIRETTA PRAGA CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Praga Civitanova non dovrebbe essere garantita, tuttavia da qualche giorno la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Praga Civitanova, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

UNA BELLA TRASFERTA

Praga Civitanova, diretta dagli arbitri Dejan Rogic e Marco Van Zanten con fischio d’inizio alle ore 18.00 di questo pomeriggio, giovedì 30 novembre 2023, si gioca presso l’Arena Sparta Podvinny Mlyn naturalmente della capitale della Repubblica Ceca per la seconda giornata del girone E della Champions League di volley maschile edizione 2023-2024, che ha visto la Cucine Lube Civitanova debuttare settimana scorsa con il piede giusto, cioè con una netta vittoria casalinga per 3-0 contro i rumeni del C.S. Arcada Galati, primo atto di un cammino che ci si augura lungo, rilanciando la sfida alle big di tutta Europa, a cominciare dall’Halkbank Ankara che eliminò i marchigiani ai quarti di finale della scorsa Champions League.

DIRETTA/ Tours Trento (risultato finale 1-3): la chiude Michieletto (29 novembre 2023)

Intanto però bisogna evidentemente superare nel migliore dei modi la fase a gironi che oggi ci propone appunto la diretta di Praga Civitanova, la trasferta sul campo dei cechi del VK Lvi Praga che sono il secondo ostacolo per la Cucine Lube Civitanova, che poi dovrà vedersela anche con l’ultima formazione del girone, cioè la compagine belga del Maaseik. I marchigiani sono la squadra teoricamente più forte del gruppo, ma solo la prima avrà accesso immediato ai quarti di finale, quindi sarà fondamentale proseguire la marcia sempre con il piede giusto: quali verdetti ci darà la diretta di Praga Civitanova?

DIRETTA PRAGA CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Praga Civitanova, possiamo notare naturalmente che in Champions League la Cucine Lube Civitanova punta molto in alto ma deve stare attenta agli avversari odierni, che settimana scorsa hanno vinto per 0-3 sul campo del Maaseik. Praga dunque si candida almeno a seconda forza del gruppo, ma se oggi riuscisse a fare l’impresa potrebbe sognare scenari francamente difficili da prevedere per i cechi. Sarà quindi compito di Civitanova far rispettare le teoriche gerarchie di questo gruppo, sulla carta francamente non impossibile per la Lube.

Facendo una panoramica più generale, sono stati già numerosi gli appuntamenti significativi nella prima parte della stagione della Lube Civitanova, compresa la beffarda sconfitta contro Perugia in una meravigliosa finale di Supercoppa Italiana decisa per 3-2 in favore degli umbri al termine di una battaglia memorabile. Globalmente, fino ad oggi Civitanova ha quindi raccolto il successo contro Galati nel debutto in Champions League, la finale di Supercoppa Italiana e 13 punti in Superlega, frutto di cinque vittorie e due sconfitte. Un bottino che potremmo definire buono ma certamente da migliorare ancora, perchè l’obiettivo di Civitanova è sempre quello di vincere titoli: domenica è arrivato un successo casalingo per 3-2 contro Taranto che però è stata una vittoria più faticosa del previsto per la Lube. Attenzione quindi a dare alcunché per scontato, discorso che sarà valido anche per seguire la diretta di Praga Civitanova…











© RIPRODUZIONE RISERVATA