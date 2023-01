Diretta Civitanova Roeselare/ Streaming video tv: primato già certo (volley)

Civitanova Roeselare, in diretta naturalmente dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 25 gennaio 2023, si gioca per la sesta e ultima giornata del girone C della Champions League di volley maschile, edizione 2022-2023. Finora il cammino è stato praticamente perfetto per la Cucine Lube Civitanova, che ha vinto cinque partite su cinque e ha lasciato per strada solamente un punto, di conseguenza l’obiettivo del primo posto nel gruppo è già matematicamente certo.

La diretta di Civitanova Roeselare diventa quindi una sorta di “amichevole” per i marchigiani allenati da Gianlorenzo Blengini, che si sono assicurati in anticipo la qualificazione immediata ai quarti, senza dover passare dal precedente turno di spareggio che tocca alle seconde e alla migliore terza, mentre i belgi del Roeselare sono in lotta con il Tours proprio per conquistare la seconda posizione. La posta in palio è più importante per gli ospiti, ma la Lube vorrà chiudere bene davanti al proprio pubblico: che cosa ci dirà il campo nella diretta di Civitanova Roeselare?

DIRETTA CIVITANOVA ROESELARE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Civitanova Roeselare il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Civitanova Roeselare in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA CIVITANOVA ROESELARE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Civitanova Roeselare, possiamo allora ricordare che finora i marchigiani hanno vinto per 3-2 contro i portoghesi del Benfica nella prima giornata e questo francamente non era sembrato un grande inizio, in casa e contro la squadra teoricamente più debole del girone, tuttavia poi la Lube Civitanova non ha più lasciato per strada nemmeno un punto. La squadra di Blengini ha vinto per 1-3 a Tours, si è imposta per 1-3 anche sul campo dei belgi del Knack Roeselare, ha vinto per 3-0 il ritorno casalingo contro il Tours ed infine ha espugnato per 0-3 Lisbona, di conseguenza la vittoria di questo gruppo della Champions League di volley maschile è ormai certa per i campioni d’Italia in carico.

Il Knack Roeselare è attualmente secondo grazie a tre vittorie e due sconfitte, ma se la gioca con il Tours che ha una chiusura teoricamente più semplice, dal momento che i francesi devono affrontare ovviamente il Benfica oggi. I belgi sono comunque in forma, perché arrivano da due successi consecutivi (3-0 contro il Benfica e il colpaccio per 2-3 a Tours), ma per conquistare il secondo posto dovranno fare risultato in Italia. Quali risposte ci darà la diretta di Civitanova Roeselare?











