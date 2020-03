Diretta Civitanova Trento/ Streaming video Rai: big match a casa della Lube (volley)

Civitanova Perugia, diretta dagli arbitri Santi e Cerra, è la partita in programma oggi, domenica 8 marzo 2020, tra le mura del Eurosuole Forum: fischio d’inizio previsto alle ore 18.00. Dopo un lungo periodo di stop imposto dalla Lega Volley per l’emergenza coronavirus ecco che il grande volley torna di scena e oggi per la 23^ giornata della Serie A1 assisteremo con la diretta tra Civitanova e Trento a una delle sfide più attese di tutta la stagione. In campo ecco due vere protagoniste del campionato di Superlega ma non solo: gli appassionati sanno bene di non poter perdersi tale incontro, anche per il valore dei tre punti messi in palio, nella nona giornata di ritorno della Serie A1.

La diretta tv di Civitanova Trento sarà garantita naturalmente dalla Rai sul proprio canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), che è la casa della pallavolo italiana. Di conseguenza, l’appuntamento sarà in chiaro per tutti, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

Come abbiamo accennato prima, la diretta Civitanova e Trento di questa sera è certo match da non perdere, e non solo perché si tratta del big match della 23^ giornata di campionato, che torna sotto i riflettori dopo lo stop. Certo lo storico, i palmares e i titoli vinti negli ultimi anni dai due club come pure i protagonisti chiamati oggi in campo valgono tanto: non scordiamo però che mancano poche giornate alla chiusura della stagione regolare della Serie A1 e che i tre punti messi in palio valgono molto. La classifica, dove quasi tutti i club hanno però almeno un turno-due da recuperare in Serie A1, vede a oggi i cucinieri, campioni del mondo e vincitori dell’ultima Coppa Italia (dove la Lube ha affrontato la Diatec anche in semifinale), non più leader ma secondi in classifica con 51 punti, a pari dei primi perugini. Non molto lontano è però Trento, quarta in graduatoria con 44 punti. e la speranza di tornare presto sul podio. Per entrambi i club in ogni caso, la presenza al tabellone dei play off scudetto a fine stagione è certa: rimane da capire da quale blocchetto di partenza per contendersi il titolo. In ogni caso oggi sarà una sfida più che brillante, assolutamente da non perdersi.



