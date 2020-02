Diretta Trento Modena/ Streaming video Rai: sfida in vetta alla Serie A1

Trento Modena, diretta dagli arbitri Simbari e Lot, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 16 febbraio, tra le mura della BLM Group Arena: fischio d’inizio fissato per le ore 20,30. Nella 21^ giornata della Serie A1 di volley maschile è certo la diretta tra Trento e Modena di questa sera l’appuntamento più atteso. Tanti gli elementi che rendono infatti il match imperdibile, dalla tradizione e la storia dei due club, fino ai protagonisti chiamati oggi in campo come i nostri nazionali Giannelli e Zaytsev, certo pesano anche i tre punti messi in palio, di grande valore a questo punto della stagione. Alla vigilia di quella che è pure la ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega non è certo possibile perdere punti preziosi per strada, specie per due club che stanno già lottando per il miglior piazzamento nel prossimo tabellone dei play off scudetto, oltre che per l’accesso alla prossima edizione della Champions league.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Modena sarà garantita naturalmente dalla Rai sul proprio canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), che è la casa della pallavolo italiana. Di conseguenza, l’appuntamento sarà in chiaro per tutti, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA TRENTO MODENA: IL CONTESTO

Come detto prima, per la diretta tra Trento e Modena, ci attendiamo grandissimo spettacolo, sia per i protagonisti di caratura mondiale attesi oggi in campo sul taraflex trentino, sia pure per il valore dei tre punti in palio in questo turno di Superlega e contesi tra due delle formazioni più in forma in questo momento della stagione. La situazione nella classifica di campionato alla vigilia della 21^ giornata è in tal senso molto chiara. Dopo l’incredibile match vinto, dopo più di due ore e mezza di intenso gioco, contro Padova solo settimana scorsa, la formazione di Lorenzetti torna di nuovo in campo, vantando ora la quarta piazza della graduatoria con 41 punti e soprattutto una striscia di 6 successi di fila maturati in Serie A1. Non meno in forma è Modena di Giani, ferma al terzo piazzamento con ben 46 punti e soprattutto con ben 6 vittorie alle spalle ottenute in campionato, pure a spese della capolista Civitanova. Insomma stasera in campo avremo due club ben impazienti di proseguire nella loro fuga verso la vetta della classifica: solo una però oggi otterrà la vittoria.



