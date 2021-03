Diretta Civitanova Trento/ Streaming video Rai: gara-1 della semifinale (volley)

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: SFIDA EQUILIBRATA!

Civitanova Trento, diretta dagli arbitri Umberto Zanussi e Massimo Florian presso l’Eurosuole Forum ovviamente di Civitanova Marche, è il grande match di pallavolo valido come gara-1 di semifinale playoff della Superlega di volley maschile 2020-2021: appuntamento alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 marzo. La diretta di Civitanova Trento è ovviamente attesissima perché la posta in palio nei playoff di Superlega è sempre più alta: si tratta della semifinale tra la testa di serie numero 2 (la Cucina Lube Civitanova) e la numero 3 (la Itas Trentino), due eccellenti protagoniste della pallavolo italiana e internazionale, che si contendono un posto nella finale scudetto.

Questa serie, al meglio delle cinque partite, avrà inizio oggi pomeriggio a Civitanova, sede poi anche di gara-3 e dell’eventuale gara-5 dal momento che la Lube ha chiuso davanti a Trento nella classifica della stagione regolare, mentre l’Itas giocherà in casa naturalmente gara-2 e poi l’eventuale gara-4 di una semifinale che terminerà al massimo domenica 11 aprile. Abbiamo dato tutte le informazioni tecniche, ma adesso è tempo di dare spazio alle emozioni di Civitanova Trento, partita che si annuncia emozionante e spettacolare.

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Trento, partita che apre questa serie delle semifinali playoff della Superlega di volley maschile, sarà naturalmente disponibile per tutti su Rai Sport, per la precisione stavolta sul canale numero 58 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: IL CONTESTO

La diretta di Civitanova Trento ci offrirà, come abbiamo già accennato, una sfida di altissimo livello della nostra pallavolo. Una dimostrazione ci è arrivata anche dai quarti di finale, dove la Lube e la Itas hanno avuto bisogno di sole due partite per eliminare le rispettive avversarie nel precedente turno dei playoff. Spicca in particolare il secco 2-0 rifilato da Civitanova a Modena in una sfida di grande spessore anche dal punto di vista storico, ma che la Lube ha conquistato senza particolari patemi e con la spinta del cambio di allenatore che ha portato il c.t. Gianlorenzo Blengini ad allenare anche la Lube dopo l’eliminazione dalla Champions League dei marchigiani.

In Europa ci sono state più soddisfazioni per l’Itas, anche se Trento ha faticato un po’ di più nei quarti playoff contro Piacenza, in particolare in occasione di gara-1 vinta soltanto al tie-break. Ora però tutto questo conta solo relativamente: parola al campo per dare il via a una semifinale che sarà di sicuro avvincente.



