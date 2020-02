Diretta Civitanova Trento/ Streaming video Rai: la semifinale di Coppa Italia

Civitanova Trento, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), è la prima semifinale che apre la Final Four della Coppa Italia 2020 di volley maschile. Ci attendono dunque due giorni di grande pallavolo a partire dalle ore 16.00 di oggi pomeriggio, quando sarà appunto la semifinale Civitanova Trento ad aprire le danze. Sarà una Coppa Italia di lusso, con le prime quattro della classifica del campionato a contendersi il titolo: Cucina Lube Civitanova e Itas Trentino daranno sicuramente vita a una partita da non perdere, con i marchigiani leggermente favoriti come è giusto che sia parlando dei campioni d’Italia, d’Europa e del Mondo in carica, tuttavia Trento è una di quelle squadre che in partita secca ha tutte le possibilità di battere Civitanova: che cosa succederà dunque oggi pomeriggio a Casalecchio di Reno?

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Civitanova Trento, ricordiamo che il calendario del volley non concede davvero soste: appena mercoledì Lube e Itas erano impegnate con l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, oggi eccole in campo per la delicata semifinale di Coppa Italia. Il fresco impegno europeo potrebbe condizionare soprattutto Trento, che arriva da una trasferta in Repubblica Ceca per la partita che ne ha deciso le sorti in Champions, mentre Civitanova giocava in casa e avendo già in tasca la qualificazione. La Coppa Italia ci regala tuttavia il fascino delle partite secche, nelle quali tutto è sempre possibile. Civitanova ci arriva avendo già in tasca il titolo del Mondiale per Club e vorrà prendersi anche la Coppa per incrementare la striscia di successi consecutivi cominciata proprio dopo la sconfitta di un anno fa contro Perugia, Trento invece proverà a riassaporare il gusto del trionfo che nelle competizioni italiane manca alla Itas fin dal 2015 (e in Coppa dal 2013), anche se nel frattempo sono arrivate una Coppa CEV e un Mondiale: per farlo, la prima condizione è eliminare Civitanova. Sarà un’impresa possibile?



