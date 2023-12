DIRETTA VERONA MILANO/ Video streaming Rai: le parole di Rado Stoytchev (volley, oggi 10 dicembre 2023)

DIRETTA VERONA MILANO: PARLA STOYTCHEV

Si avvicina la diretta di Verona Milano, abbiamo visto che per i padroni di casa veneti il momento è molto difficile, anche se la partita di settimana scorsa contro Piacenza ha fornito spunti almeno in parte positivi, almeno nei primi due set, anche se infine il verdetto è stato di una sconfitta per 3-0 per Verona. Sul sito Internet della società scaligera si può leggere il commento dell’allenatore Radostin Stoytchev: “Ho visto dei miglioramenti in battuta, dove abbiamo registrato una bassa percentuale di errori, e in ricezione, con pochi errori e una positività buona”.

Stoytchev tuttavia ha dovuto anche evidenziare che cosa non ha funzionato al PalaBanca, contro una avversaria da Champions League: “Purtroppo, non ha funzionato il nostro cambio palla”. Infine, due citazioni anche per quanto riguarda i singoli: “Mozic ha giocato da opposto e ha provato a fare del suo meglio. A me servono i giocatori che entrano in campo per dare tutto nonostante le problematiche fisiche. Zingel? Senza aver mai giocato ha fatto una grande partita: sarà un giocatore importante per il futuro”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VERONA MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Milano sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Verona Milano, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

VERONA MILANO: SFIDA MOLTO DELICATA!

Verona Milano, diretta dagli arbitri Marco Zavater e Rossella Piana naturalmente presso il Pala Agsm AIM della città scaligera, si giocherà come posticipo televisivo della nona giornata della Superlega di volley maschile ed infatti il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.30 di stasera, domenica 10 dicembre 2023. Uno sguardo alla classifica ci dice che arriviamo alla diretta di Verona Milano con due situazioni piuttosto differenti: appena 7 punti per i padroni di casa del Rana Verona, che dunque devono pensare soprattutto alla salvezza; 13 punti invece per l’Allianz Milano, che può essere più ambiziosa.

Per gli scaligeri sarebbe quindi fondamentale una vittoria per allontanare la coda della classifica, ma non sarà facile riuscirci contro Milano, che nella scorsa primavera fu splendida protagonista dei playoff eliminando Perugia e sfiorando un’altra impresa contro Civitanova e di conseguenza vuole giocare un ruolo di primo piano anche nella attuale Superlega. Per i meneghini l’obiettivo è evidentemente quello di scalare altre posizioni e per riuscirci ci vorrebbe un colpaccio in riva all’Adige: che cosa ci dirà quindi questa sera la diretta di Verona Milano?

DIRETTA VERONA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Verona Milano, abbiamo già evidenziato che non è positiva la situazione degli scaligeri, a maggior ragione perché il trend è negativo per i veneti. Verona ha finora ottenuto solamente 7 punti con due vittorie, entrambe per 3-1. La prima tra l’atro arrivò al debutto contro Taranto, poi ecco un altro punto per Verona alla seconda giornata in virtù della sconfitta casalinga per 2-3 contro Modena e infine il secondo successo arrivò contro Catania, però alla quarta giornata. Questo significa che gli scaligeri non fanno punti da ben quattro partite, settimana scorsa è arrivato il ko 3-0 a Piacenza e di conseguenza adesso servirebbe una svolta immediata.

Trend in crescita invece per l’Allianz Milano, che aveva debuttato perdendo per 3-2 a Modena e poi incassando altre due batoste, 0-3 casalingo contro Piacenza e ko 3-0 a Cisterna. Il cambio di passo è arrivato con il bel successo per 3-0 contro Civitanova alla quarta giornata, seguita in verità dalla sconfitta contro i campioni d’Italia di Trento ma poi da tre vittorie consecutive nelle ultime uscite, a cominciare dal colpo 1-3 a Catania, seguito dal 3-0 casalingo contro Padova e infine dal 0-3 nel derby lombardo sul campo di Monza. Siamo quindi 9-0 come punti per l’Allianz nelle ultime tre giornate: il destino della diretta di Verona Milano sarà segnato?

