DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: BERRETTINI, MUSETTI E COBOLLI!

Torniamo in campo con la diretta Atp Shanghai 2024: la grande speranza è che finalmente la pioggia dia un po’ di tregua perché oggi, a partire dalle ore 4:00 di casa nostra, di fatto si giocano le partite che erano in programma domenica, quando però le uniche sfide che sono andate in scena sono state quelle sul campo centrale dotato di copertura. Ha dunque giocato e vinto Jannik Sinner, lo ha fatto anche Carlos Alcaraz ma altri grandi protagonisti della diretta Atp Shanghai 2024 sono stati rimandati a oggi: questo vale anche per Matteo Berrettini, che dunque avrà in Holger Rune il suo avversario, e Flavio Cobolli che invece incrocerà la racchetta con Stan Wawrinka.

Sinner, caso doping: cos'è successo e che cosa è il clostebol/ La contaminazione involontaria via massaggio

Il terzo italiano a giocare oggi nella diretta Atp Shanghai 2024 sarà invece Lorenzo Musetti: per lui altro veterano dall’altra parte della rete, si tratterà infatti del belga David Goffin. Va anche detto che scopriremo oggi, eventualmente e se la pioggia rimarrà lontana, anche l’avversario di Sinner agli ottavi: come dicevamo ieri, uscirà dal match tra Roberto Carballes Baena e Ben Shelton. Ora andiamo a valutare altri temi di questa giornata dedicata alla diretta Atp Shanghai 2024, alla quale manca sempre meno e che visto il fuso orario costringerà a una levataccia da questa parte del globo, ma certamente può valerne la pena…

Camila Giorgi ha un fidanzato?/ Voci su un presunto flirt con Santiago Taverna

ATP SHANGHAI 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ancora una volta possiamo dire che la diretta tv dell’Atp Shanghai 2024 è affidata alla televisione satellitare, quindi la visione sarà riservata ai soli abbonati: i match saranno trasmessi innanzitutto sul canale dedicato Sky Sport Tennis, ma ci sarà anche l’affiancamento di Sky Sport Uno ed eventualmente Sky Sport Arena, per una copertura il più possibile completa. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, come sempre sarà garantito senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente, che lo metterà a disposizione dei suoi clienti con l’applicazione Sky Go.

Camila Giorgi, perché si è ritirata all'improvviso/ Decisiva la battaglia con il fisco?

DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Nel parlare della diretta Atp Shanghai 2024 dobbiamo allora fare riferimento a quanto già si diceva: oggi avremmo potuto vedere Jannik Sinner ma il suo match sarà domani, a questo punto quasi certamente ma con la speranza che gli organizzatori non siano costretti a fare i salti mortali per chiudere il programma, il che significherebbe anche non garantire l’adeguata pausa ai tennisti con le conseguenze, che sono già avvenute e sempre avverranno, che qualcuno di loro potrebbe trovare da ridire circa il calendario. Alcuni match erano comunque iniziati senza però essere conclusi; per esempio Grigor Dimitrov ha benedetto la pioggia, che ha fermato la rimonta di Zizou Bergs.

Il belga era avanti di un break nel secondo set, con primo parziale vinto dal bulgaro; decisamente più indietro le sfide tra Taylor Fritz e Terence Altmaier, 4-3 per lo statunitense nel primo set, e soprattutto quella tra Roman Safiullin e Alexander Bublik, nella quale il russo conduceva per 2-1 prima che la pioggia fermasse tutto. Noi speriamo chiaramente che nella diretta Atp Shanghai 2024 si possa giocare e che i nostri italiani si facciano valere, appuntamento tra poche ore per vedere davvero quali saranno i risultati di questo intrigante Masters 1000 e quali altri giocatori riusciranno a strappare la qualificazione agli ottavi di finale.